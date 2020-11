ARA San Juan: ordenan investigar la responsabilidad de Macri, Aguad y Srur

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó este jueves investigar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del Ara San Juan. Asimismo, confirmó la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.



De acuerdo al fallo, se deberá indagar y acreditar en el expediente "el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval"; también "las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”.

La resolución plantea que no es posible "descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”. Bajo este mismo razonamiento, va a ser investigado el ex Jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.

A principio de año, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, había dictado el procesamiento, sin prisión preventiva, de seis exaltos mandos de la Armada Argentina, pero rechazado investigar al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

En el caso de Macri, la jueza evaluó en su momento que no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión había arribado en relación a Aguad.

La resolución dictada este jueves Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la resolución con la cual la magistrada desvinculó de la investigación al exmandatario y a sus exfuncionarios.



Al mismo tiempo, el fallo confirmó los procesamientos del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.



Los exaltos mandos de la Armada son investigados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del Ara San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.



Por su parte, los jueces del tribunal dispusieron el sobreseimiento del exjefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.



La Cámara, presidida por Javier Leal de Ibarra e integrada por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, también requirió la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ (submarino San Juan) por parte de la empresa Ocean Infinity”.

Durante la audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la querella mayoritaria de familiares de tripulantes de Ara San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras, había reclamado que se investigara y se citara a indagatoria al expresidente Macri, al exministro a Aguad y al exjefe de la Armada.



Ese planteo fue acompañado por las demás querellas y por el fiscal ante el tribunal de apelaciones Norberto Bellver, quien consideró que los exfuncionarios tuvieron responsabilidad penal en el hundimiento del submarino, tal como informó oportunamente esta agencia.



El Ara San Juan fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que, según afirmó López Mazzeo durante la audiencia de las apelaciones, el 5 de diciembre de 2017, ya había información sobre la supuesta ubicación del submarino, motivo por el cual Macri, Aguad y Srur también fueron denunciados ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento.