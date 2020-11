Pronunciamiento a tres años del asesinato de Rafael Nahuel 

Hace tres años, el 23 de noviembre de 2017 la denuncia por usurpación iniciada por Parques Nacionales fue la excusa para el feroz desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cuando los uniformados hicieron comer tierra a una machi adolescente y llevaron presos a niños y mujeres a Bariloche. Dos días más tarde, el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina ejecutó el brutal operativo donde dispararon por la espalda con balas de plomo y asesinaron a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Esa denuncia fue retirada por las nuevas autoridades, pero el prefecto Francisco Javier Pintos, principal imputado por ese disparo, continúa en funciones. Además, los responsables ideológicos y políticos del gobierno de Mauricio Macri permanecen impunes y el hostigamiento contra su comunidad sigue en pleno conflicto, más allá de la intervención a favor del diálogo y de los intereses de los pueblos originarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que preside Magdalena Odarda.

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro se pronunció por este asesinato al exigir "Memoria, Verdad y Justicia, reconocimiento del Genocidio, basta de persecución, ni un Muerto más por defender el Territorio". Es una de las tantas manifestaciones que habrá hoy miércoles. Entre otras, el conversatorio con referentes de la lucha por los derechos mapuche y contra la impunidad del caso Rafael Nahuel, con el autor de Conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel, Facundo Sinatra, convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con la participación de Diana Lenton y Eduardo Soares, entre otros.

"Al cumplirse hoy tres años del asesinato por la espalda del peñi Rafael Nahuel Yem en manos de la Prefectura Naval Argentina, expresamos que son tres años de injusticia, impunidad y ocultamiento, mientras una parte de la prensa impulsa en la sociedad discursos de odio, racismo y xenofobia continuando la persecución y hostigamiento al Pueblo Mapuche. Son hechos que configuran la evidente realidad que desde la Campaña del Desierto las condiciones para el diálogo nunca son favorables para nuestra gente frente al Estado y la Sociedad", indicaron en su pronunciamiento.

"La bala que mató al peñi Rafael Nahuel fue disparada hace muchos años, cuando inició en esta parte del Wall mapu, una campaña genocida, con la finalidad de apropiarse de los territorios que hasta esa época eran comunitarios, sin propiedad privada, ni alambrados. Una campaña que aún no concluye, pero que resistimos, porque somos un pueblo digno, que no se entrega y que continua construyendo a pesar de los tiempos el Kume Felen o buen vivir", dijeron desde la Coordinadora que integra y preside Orlando Calluqueo.

El comunicado completo

"Acompañadas por políticas extractivistas, impulsadas por gobiernos nacionales y provinciales, inmobiliarias, petroleras, mineras y forestales se aprestan a continuar avasallando el territorio frente a la resistencia de las comunidades. La Justicia, que no reconoce el derecho indígena, niega a su vez la preexistencia de nuestros pueblos y siempre falla a favor del poder. La mayoría de quienes ejercen el poder judicial desconocen la historia del territorio en el cual pretenden aplicar una justicia monocultural, patriarcal y racista, es la muestra más contundente de que sus fallos no se ajustan a derecho ni muchos menos a una realidad devenida de un proceso de despojo y marginación de nuestro pueblo y donde el territorio continua siendo el eje principal de disputa no solo de las comunidades si no de la misma sociedad que vive en las ciudades".

"Mientras las comunidades luchamos por nuestro derecho de volver al territorio, en las ciudades proliferan los nuevos asentamientos de gente que sin trabajo y con familias no puede pagar el precio que las inmobiliarias le ponen a la tierra. Entonces nos damos cuenta que el principal problema que atraviesa desde siempre a la sociedad es el territorio. Mientras Benetton tiene casi un millón de hectáreas que provienen de una donación del Estado Argentino a empresarios ingleses en el año 1896 y Lewis no solo tiene un Lago Escondido sino que además tiene la llave de la tranquera mientras los fallos judiciales duermen sin ejecutarse en los cajones donde las injusticias pretenden estar bien guardadas y ocultas, las comunidades pagamos el costo más caro con represión, persecución, cárcel y muerte".

"La reforma constitucional de 1994, reconoció nuestra preexistencia, como así también la necesidad de regular la entrega de Tierras Aptas y Suficientes, Titulo Comunitario de las Tierras, Consulta Libre Previa e Informada, el derecho al respeto a nuestra identidad y a la educación intercultural, preceptos escritos, pero que no se cumplen. La ley 26160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias lleva más de 14 años en vigencia, pese a lo cual, no se ha concluido el relevamiento en el país y lo que es peor se han ejecutado desalojos comunitarios pese a que el texto de la ley suspende la ejecución de los mismos. En la provincia de Río Negro la Ley Integral del Indígena N° 2287 sancionada en 1988, se aplica en parte, los artículos más importantes que regulan la propiedad de la tierra, el reconocimiento de tierras aptas y suficientes, la comisión investigadora de entrega de títulos de tierra y el fondo de desarrollo para las comunidades no se aplican, tampoco la consulta previa, libre e informada".

"En este contexto, sentarse al diálogo con el Estado requiere de nuestra parte el mayor esfuerzo, pues nos damos cuenta que el genocidio continúa, con otros métodos, pero continúa. Más allá de poner en valor el diálogo y las palabras como herramientas de entendimiento entre dos cosmovisiones distintas, algo que los Pueblos Originarios tenemos incorporado desde siempre, exigimos que el Estado tenga Memoria, Verdad y Justicia y reconozca definitivamente que la argentina ha nacido de un Genocidio, que a su vez ha sido y es, el pilar desde donde se ha construido un país injusto y excluyente!.

Parques Nacionales es responsable!!!



La Prefectura es responsable!!!

Pintos es responsable!!!

Bullrich es responsable!!!

Macri es responsable!!!

El Estado es responsable!!!