Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Ecos de la reunión entre CFK y Pichetto

El kirchnerismo trabaja para construir un nuevo polo de poder que enfrente al ajuste de Milei

Las diferencias internas en el peronismo, los gestos de acercamiento y el reclamo por el encarcelamiento de la expresidenta.

Eva Moreira
Por Eva Moreira
Bandera peronista PJ (Leandro Teysseire)

Últimas Noticias

Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada

¿Por qué bancan su propio ajuste?

Por Hernán Letcher

Por obras

Cortes de calles

Tres mujeres y un hombre detenidos con 400 dosis de cocaína en Nuevo Alberdi

La policía les metió el perro

La Usina de Datos de la UNR pone en números las desigualdades de género

Una brecha cada vez más pronunciada

Por Ignacio Cagliero

Exclusivo para

Fragilidad externa y debilidades financieras

¿Y ahora quién paga las cuentas?

Por Raúl Dellatorre

Recuerdos de otros campeonatos que se disputaron a toda velocidad como este Apertura

Poco tiempo y muchas fechas: los torneos más rápidos del fútbol argentino

Por Daniel Guiñazú

El perfil de Ernesto Talvi, excanciller del país vecino

Caputo incorpora a un economista uruguayo a su equipo

Primeras señales de alerta tras una semana de guerra con Irán

Un pantano peligroso para Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

El País

Ecos de la reunión entre CFK y Pichetto

El kirchnerismo trabaja para construir un nuevo polo de poder que enfrente al ajuste de Milei

Por Eva Moreira

Prepara un encuentro para el 19 de marzo en Parque Norte

Macri planea el relanzamiento del PRO

Por Werner Pertot

La disputa silenciosa con Manuel Adorni por las elecciones porteñas

Bullrich hace equilibrio en medio de batallas internas

Por Analía Argento

Enojo de Javier Milei en las redes sociales

Lula y Paolo Rocca juntos en Río de Janeiro

Economía

Caputo cree que la guerra llegó en el peor momento económico de Milei

Pánico y locura en Hacienda

Por Leandro Renou

Trátennos bien

Por Carlos Heller

Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada

¿Por qué bancan las provincias su propio ajuste?

Por Hernán Letcher

El perfil de Ernesto Talvi, excanciller del país vecino

Caputo incorpora a un economista uruguayo a su equipo

Sociedad

La crueldad institucionalizada

Por Ester Szlit

La historia de Lucas Mendoza, condenado a perpetua a los 16 años, hoy libre por un fallo de la CIDH

“Si encerrás a un niño sale peor, resentido, violento y con más saberes para delinquir”

Por Adriana Meyer

Este 8M y todos los días nos organizamos, aunque nos dañen

Por Flor Monfort

Informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en 2025

Más del 50% de asesinatos de mujeres en CABA fueron femicidios

Deportes

Suerte dispar para los Cerúndolo en Indian Wells

Los hermanos no sean unidos: Fran ganó, Juanma no se presentó

Luego de la visita a la Casa Blanca que despertó polémica

Messi y De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami por la MLS

Garnacho convirtió para los londinenses en tiempo extra

FA Cup: Chelsea batió a Wrexham con sufrimiento

Este domingo será el Derby della Madonnina entre Milan e Inter

Serie A de Italia: Como sacó un triunfazo de visita ante Cagliari