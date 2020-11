Cómo fue el velatorio íntimo de Diego Maradona

El único momento en que la despedida a Diego Maradona en Casa Rosada fue a cajón abierto fue durante el velatorio íntimo con sus familiares directos y los invitados autorizados por ellos. Pasaron sus compañeros del plantel campeón del Mundo en México 86 y algunos amigos.

Según trascendió, el cuerpo de Maradona tenía una camiseta argentina en su parte superior y otra de Boca en la mitad inferior además de una bandera nacional que cubría el resto del ataúd.



Esas mismas camisetas y banderas fueron las que se colocaron más tarde sobre el cajón cerrado, cuando se autorizó el ingreso del público al recinto del Salón de los Pueblos Originarios, donde son despedidos.

Entre las primeras personas que estuvieron durante el tramo del velatorio íntimo fueron su ex esposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina.

Con ellas, la mayoría de los ex jugadores del equipo campeón del mundo en México 1986 que llegaron a bordo de un ómnibus provisto por la AFA, también pasaron frente al féretro abierto. Entre algunos estuvieron Sergio Goycoechea, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garre, Nery Pumpido y Ricardo Giusti.

También saludaron por última vez a Diego, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Maxi Rodríguez, Mariano Andújar y Daniel Osvaldo junto al cantante Luciano Pereyra, entre otros.

Antes de que empiece la despedida, la familia de Maradona negó una autorización especial de ingreso a Rocío Oliva, ex novia del DT de Gimnasia. "Me duele que no me dejen entrar”, se quejó rodeada de periodistas y contó que la respuesta que recibió cuando quiso entrar fue que debía hacer la fila que hace todo el público: "Me dijeron que venga a las 7 de la mañana cuando venga toda la gente".



“Soy la última mujer de Diego y nadie lo entiende. Fui la única mujer que Diego quería ver", agregó cuando intentó entrar infructuosamente. Responsabilizó de ello a Claudia Villafañe. "Dicen que no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver", explicó confundida. “Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo”, añadió entre llantos.

Los invitados especiales ingresaron por la explanada de la Casa Rosada y entre ellos pasaron el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la Liga Profesional Marcelo Tinelli y los jugadores de Boca Juniors Carlos Tévez y Ramón Abila, además del ex futbolista "Xeneize" Rolando Schiavi.



El féretro fue colocado en "Salón de los Pueblos Originarios" y allí comenzaron a desfilar durante la madrugada, amigos y allegados para dar el último adiós a Maradona que falleció ayer a los 60 años.