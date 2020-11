La polémica "despedida" de Peter Shilton a Maradona: "Lo que no me gusta es que nunca se disculpó"

Peter Shilton, el exarquero titular de Inglaterra en el Mundial de México ‘86 que recibió los dos goles más famosos de la historia de Diego Armando Maradona, lamentó la muerte del astro del fútbol pero señaló que poseía "grandeza pero no deportividad". El inglés continúa enojado porque el Diez “nunca se disculpó” por el gol de “la mano de Dios”.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó -escribió Shilton en el diario británico The Daily Mail.- En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón".

El exarquero reconoció que Maradona fue "el mejor jugador al que me he enfrentado", pero que “no estuvo bien” que utilizara “la frase de ‘la mano de Dios”. "Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad", agregó.

Shilton critica a Maradona desde el partido en cuartos de final del Mundial de 1986 que Argentina ganó 2 a 0 con “la mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”. El exarquero se negó a aparecer en programas de televisión junto al Diez y tampoco lo invitó a su partido de despedida porque “no se había disculpado”.

En respuesta, Maradona dijo: “El cabeza de termo se enojó porque yo le hice un gol con la mano. ¿Y el otro, Shilton, no lo viste? La cosa es que no me invitó a su partido despedida… ¡Mira como tiemblo! ¿Cuánta gente puede ir a la despedida de un arquero?, ¡de un arquero!”.

En otra entrevista, el Diez "confesó": "Te voy a contar un secreto Shilton: fue con la mano".

Los comentarios de Shilton en The Daily Mail después de la muerte del ídolo argentino despertaron críticas en las redes, incluso de los propios ingleses. El dibujante del periódico británico The Guardian, David Squires, publicó una caricatura del exarquero en el momento que va a tapar el cabezazo de Maradona, pero con la “cabeza de termo”.

En Argentina, otros usuarios repudiaron el comentario de Shilton.

En sus redes sociales, Shilton evitó hablar del gol y afirmó que “es el jugador más grande contra el que jugué” y lamentó que “en los últimos años haya sufrido problemas de salud y adicciones”. “Mis pensamientos están con la familia. Nos sacaron este ícono muy pronto”.