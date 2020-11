Inevitables

TEATRO

Escritor fracasado

En el relato que integra el libro El jorobadito (1933), Roberto Arlt recrea, a través de una mirada corrosiva sobre el campo intelectual, los vínculos entre la figura del escritor y los modos de circulación de la obra de arte. En su trasposición a la escena Marilú Marini y Diego Velázquez vuelven a este relato para escuchar sus resonancias en nuestro presente y para falsificar el original arltiano. Escribe Ricardo Piglia: “Escritor fracasado es la historia de un tipo que no puede escribir nada original, que roba sin darse cuenta: así son todos los escritores en este país, así es la literatura acá. Todo falso, falsificaciones de falsificaciones”. Serán sólo tres domingos, desde hoy hasta el 13 de diciembre, en el regreso de las funciones presenciales del Espacio Callejón. Con Diego Velázquez.

Domingo a las 20:30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $500.

Reflexión

Como parte del ciclo Raza y ficción, curado artísticamente por Juan Onofri Barbato, Melina Seldes y Elisa Carricajo, y que se viene realizando a través de Plaza Inclán, se presenta este corto de veinte minutos de Kadiatou Diallo, curadora independiente, facilitadora y practicante cultural que vive entre Basilea y Ciudad del Cabo. Co-directora de Sparck, espacio para la investigación, creación y conocimiento Pan-Africano y productora del podcast “Artists on Africa”, su interés principal es en la comprensión de la descolonización a través de la práctica artística. Hoy es la última fecha del ciclo realizado con el apoyo del Swiss Arts Council Pro Helvetia, y además del corto de Diallo se presentan también charlas con Lucrecia Martel y César González. Grilla y horarios en la web de Plaza Inclán.

Hoy a las 16, en plantainclan.com. Gratis.

MÚSICA

Diamantes

Apenas un año después de haber presentado Fuego, su último disco junto a su grupo Los Inquilinos del Tiempo, Gigio González –más conocido como Gigio– emerge de un año en pausa con las manos llenas de canciones, algo esperable viniendo de un compositor que ya lleva más de dos décadas grabando sus temas, un recorrido que arranca en la década del noventa como parte de Cienfuegos y se ha continuado también con el dúo Gigio & Spiker, que integra con Mario Siperman, tecladista de los Fabulosos Cadillacs. En este nuevo trabajo, compuesto, grabado e interpretado en el encierro, se presenta –según lo describe el periodista Claudio Kleiman—“como un Vagabundo del Dharma errando por sus propios mundos, donde el tiempo se desdibuja entre la lejanía, la soledad, el misterio, la lluvia y el sol, presencias imaginadas o reales que se desvanecen con la levedad de un sueño”.

Carlos Casazza Quinteto

Condensación de un proceso de dos años con distintos músicos, esta formación del Quinteto del guitarrista Carlos Cassaza tiene la particularidad de que sus miembros provienen originalmente de diversos géneros. Todos los temas del disco bautizado con el nombre del grupo son composiciones originales de Casazza y cada uno tiene un perfil o estructura rítmica propias, surgidas a partir de la estética que este proyecto necesita para diferenciarse de otros del mismo compositor. Elegido como el mejor disco de jazz editado en el año en una nueva edición del premio Rosario Edita, acompañan a las guitarras clásica y acústica de doce cuerdas de Casazza la batería de Carto Brandán, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Sergio Wagner en flugelhorn e Inti Sabev en clarinete. Su edición es responsabilidad del sello rosarino Blue Art Records.

ONLINE

The Right Stuff

El famoso libro de no-ficción de Tom Wolfe publicado en 1979 fue el origen de un largometraje justamente celebrado, Elegidos para la gloria, de Philip Kaufman. Ese mismo texto, centrado en los siete pilotos militares abocados a las pruebas con los primeros aviones-cohete que darían origen al Proyecto Mercury de la NASA, es también el material de base de esta serie producida por National Geographic y Warner y disponible en la reluciente plataforma del ratón Mickey. Superproducción con un ojo atentísimo a la reconstrucción de época (alguien llegó a llamarla la Mad Men del espacio), los ocho episodios, producidos entre otros por Leonardo Di Caprio, acompañan a los siete elegidos desde el comienzos de sus actividades en 1959, en pleno inicio de la carrera espacial entre los EE.UU. y la URSS. Más allá de las pruebas en el aire y el comienzo del espacio exterior, la historia presta especial atención a las vidas personales de los pioneros. Habrá más temporadas, con la llegada a la Luna como clímax.

Somos los campeones

Uno de los mayores atractivos del libro Guinness de los récords radica en algunos de los concursos y competencias más estrafalarias del mundo. Y sus indiscutidos campeones, desde luego. Esta serie documental, disponible en Netflix, recorre el mundo para registrar los “deportes” más particulares inventados por el hombre: un torneo para decidir quién come más comida picante sin morir en el intento, un campeonato de danza canina, una carrera a salto de rana, la loca persecución de un trozo redondo de queso y un desfile de peinados fantásticos. No faltan las contiendas de yoyo, aunque al lado de las otras parezca una actividad seria. El narrador de los seis episodios es el comediante Rainn Wilson.

CINE

Ceniza negra

Selva (la actriz debutante Smashleen Gutiérrez) es una chica de trece años que debe hacerse cargo de su abuelo, un anciano que no parece tener demasiadas ganas de seguir viviendo. El trasfondo es un paraje tropical tan bello como salvaje, un lugar donde, más allá de la interacción entre los habitantes, ciertas fuerzas espirituales parecen aún tener una fuerte presencia. Particular coming-of-age, esta notable ópera prima fue dirigida por la costarricense (nacida en Argentina) Sofía Quirós y, luego de su estreno en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, ahora puede disfrutarse en la plataforma Puentes de Cine. “Quería hablar un poco de cómo una niña se enfrenta a la muerte desde una visión más sabia, entendiendo que la muerte es sólo un cambio de piel, que el morir es sólo dejar nuestro cuerpo y que podemos enfrentarnos al duelo y a la muerte desde ese lugar sin tragedia”, declaró la realizadora en el contexto del lanzamiento de su película, rodada en la isla Tortuguero de Costa Rica.

Zeroville

Más allá de su carrera actoral, James Franco viene dirigiendo una serie de producciones independientes y alocadas. Como su anterior The Disaster Artist: Obra maestra, su última película también transcurre en el mundo del cine y su protagonista es un hombre (Franco, pelado y con un tatuaje de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor en la cabeza) recién llegado a la ciudad de Los Ángeles en 1969. El relato es un homenaje surrealista a la cinefilia que incluye referencias a clásicos de Wilder y Dreyer, pero también a los vampiros lesbianos de Jess Franco, además de repasar el rodaje de Apocalipsis Now. Megan Fox, Seth Rogen y Will Ferrell interpretan papeles de relevancia. Puede alquilarse en Flow.

TV



Steven Universe Futuro

“En el viaje final, Steven deberá responder las preguntas que quedaron en el aire luego de que las Gemas lo dejaran solo. ¿Quién es él si no está salvando al mundo? ¿Qué es ese extraño poder que lo hace brillar de color rosa? Steven tendrá que enfrentarse a sí mismo”. La sinopsis oficial no deja lugar a dudas: ahora sí, la gran creación de Rebecca Sugar, una de las mejores series animadas de la última década, llega a su final definitivo para los espectadores de Latinoamérica (el doblaje al español se retrasó debido a la pandemia de covid-19). Los últimos diez episodios de Future, englobados bajo el rótulo “Epílogo”, comenzarán a verse mañana en Cartoon Network, broche dorado para la historia de Garnet, Amatista, Perla y su joven protegido, el ahora adolescente Steven. Para quienes no quieran perderse los diez capítulos anteriores, la señal infantil transmitirá la saga completa, todos los días hasta el viernes 4, a partir de las 16 horas.

En días y horarios rotativos, por Cartoon Network.

La vida de Gotti

Con el subtítulo Mafia y familia, la señal A&E está exhibiendo esta miniserie documental enfocada en la vida y la obra criminal de John Gotti, el mafioso estadounidense que llegó a ser el jefe de la poderosa famigliaGambino. Tan escurridizo era el hombre, siempre bien vestido y perfumado, que el apodo de “Don Teflón” llegaría para quedarse, una de las tantas anécdotas relatadas con lujo de detalles a lo largo de los cuatro episodios. Lejos del glamour del cine de gánsteres, y con un magnífico uso del material de archivo periodístico, la serie analiza el ascenso, apogeo y caída del mafioso, uno de los personajes más mediáticos jamás surgidos del submundo criminal.

Lunes a la medianoche, por A&E.