El Gobierno invertirá 5 mil millones de pesos en telemedicina

Las teleconsultas médicas se duplicaron durante la pandemia de coronavirus, y llegaron a las 100 mil en lo que va del año, lo que dio impulso a un programa oficial que contempla invertir 5 mil millones de pesos en los próximos dos años, así como el desarrollo de un sistema informático que permitirá en una primera etapa el acceso digital a las historias clínicas entre médicos de distintas provincias.

Se trata de Impulsa, un programa llevado adelante por el ministerio de Salud junto al software de la firma Red Hat. Se busca alcanzar a 20 millones de personas sólo en el sistema público y a unos 29 mil establecimientos sanitarios de todo el país, sumando a las clínicas privadas.



"La telemedicina ya funcionaba en la Argentina hace dos años y medio, pero este año la cantidad de consultas se duplicó. Teníamos previsto llegar a unas 50 mil y hace pocas semanas un efector de San Juan hizo la consulta número 100 mil", dijo a Télam Fernando Nuñez, Director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud de la cartera sanitaria.



Núñez destacó que "en un sistema de salud tan fragmentado como el nuestro, en el que cada provincia tiene su propio formato digital de historias clínicas, y en el que el 49 por ciento de las personas no poseen cobertura de obra social, es realmente un desafío implementar un programa que permita almacenar todos los datos y, a la vez, realizar interconsultas".



De hecho, hace pocas semanas, las provincias de Neuquén y Misiones pudieron intercambiar datos de historias clínicas de pacientes. "Prevemos que en los próximos dos años 4 mil establecimientos sanitarios más de los que ya están puedan tener una interoperabilidad en sus sistemas informáticos", detalló Nuñez.

¿Cómo funciona el software de Red Hat? Es un "bus de interoperabilidad", según Jorge Payró, director de la empresa. "Es como si fuera una gran autopista informática donde circulan datos y que se conecta con cada una de las provincias con un software que permite democratizar el uso de estos datos en forma segura y escalable. Esto permitirá que estén conectados la Nación, las provincias y los municipios, tanto de centros de salud públicos como privados".



Todos los datos se almacenarán en una "nube de información sanitaria" que "progresivamente tendrá información de historias clínicas de pacientes, recetas electrónicas o el portal del paciente". Otro eje será la conectividad, que permitirá "que cualquier paciente pueda sacar un turno online para cualquier profesional del país, acceder a un telediagnóstico y ver las agendas de salud, entre otros beneficios", añadió Payró.



Añadió que "por la magnitud que implica conectar 24 provincias tan disímiles no tengo referencias que haya algo similar en el mundo" y remarcó que, en abril pasado, el Ministerio de Salud ganó el premio a la innovación que otorga Red Hat por este emprendimiento.



Otra acción importante que se encara desde Impulsa es la conectividad de los centros sanitarios, en especial aquellos que están muy alejados de los puntos urbanos y no cuentan con señal de Internet. Núñez dijo que "se está avanzando muy bien en el Fondo Universal de Conectividad, cuya finalidad es conectar los sistemas en forma satelital donde no hay enlace de radio. Para esto hay prevista con el Enacom una inversión de 250 millones de pesos". Además, se busca dar conectividad a todos los establecimientos sanitarios que están en el radio de la ruta 40, en el oeste el país, que es donde llega el satélite que puede proveer de Internet.

Ya se lograron conectar a unos 200 centros sanitarios. "Esto nos permitió dar teleconsultas a todos los pacientes que se atienden sobre esa traza del satélite", dijo Núñez, para quien "este programa cierra brechas, es más equitativo y transversal a todas las personas. La inequidad de la persona que se atiende en el interior profundo con el que tiene una prepaga se trabaja por otro lado, el programa Impulsa apalanca, ayuda a cerrar esa brecha".