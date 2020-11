Pusineri se puso la 10 e Independiente festejó en la Copa Maradona

Independiente logró la clasificación a la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona al vencer a Colón por 2-1 en Santa Fe, por la quinta fecha del Grupo 2, que ya tenía al local con un lugar asegurado a la siguiente fase.



Tras el homenaje a Diego Armando Maradona, el entrenador Lucas Pusineri se dejó la camiseta número 10 albiceleste durante todo el encuentro y pudo festejar los goles de Jonathan Menéndez y Alan Velasco para los suyos, ambos en el segundo tiempo y de idéntica factura; mientras que en la última jugada del partido Brian Fernández descontó para Colón.

Así, Independiente prolongó su buen inicio de temporada, con cuatro triunfos y cuatro empates, diez goles a favor y cuatro en contra. En Santa Fe, el Rojo buscó la iniciativa desde el comienzo, urgido por el triunfo para asegurar su pase a la ronda principal del certamen, por lo que el técnico alistó a sus principales jugadores. Eso al tener en cuenta la amplia ventaja obtenida ante Fénix (4-1), el pasado miércoles, por la ida de octavos de la Copa Sudamericana (la revancha será el próximo miércoles en Avellaneda).

De todas maneras, el equipo de Pusineri volvió a sostener sus ambiciones gracias a una excelente actuación de su arquero, puesto ocupado esta vez por el ex Deportivo Morón Milton Alvarez ante el desgarro del uruguayo Sebastián Sosa. El uno le impidió de manera notable el festejo a Luis "Pulga" Rodríguez tras un gran cabezazo. El tucumano, convocado por Maradona a la Selección en su etapa de DT nacional, también estuvo cerca de tiro libre, pero su remate dio en el travesaño.



Lo de Independiente mejoró con el involucramiento de Fabricio Bustos y sus subidas por el lateral derecho. Finalmente por ese sector se gestó la diferencia, con dos jugadas calcadas, aprovechando el mal retroceso sabalero con sendas corridas de Menéndez y Velasco.

En la próxima y última fecha de la primera ronda de la Copa Maradona, Colón (10 puntos) visitará a Central Córdoba (2 y un partido menos) el viernes, mientras que Independiente (9) recibirá a Defensa y Justicia (2 y un partido menos).

Síntesis

1 COLON: Burián; Bianchi, Olivera, Piovi; Vigo, Aliendro, Lértora, Delgado; Bernardi, Chancalay; L. Rodríguez. DT: E. Domínguez.

2 INDEPENDIENTE: M. Alvarez; Bustos, Franco, Barboza, L. Rodríguez; L. Romero, L. González; F. Martínez, Soñora, Velasco; S. Romero. DT: Pusineri.

Estadio: Colón. Arbitro: Mauro Vigliano. Goles: 74m Menéndez (I), 88m Velasco (I), 93m B. Fernández (C). Cambios: 63m Morelo por Bernardi y B. Fernández por Chancalay (C), 71m Menéndez por Soñora y B. Martínez por F. Martínez (I), 72m Meza por Piovi (C), 81m Farías por Olivera (C), 83m Benavídez por S. Romero (I) y Sergio Barreto por Velasco (I).