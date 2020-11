Fin de año: al aire libre y con distancia

Infectólogos reiteraron que las reuniones sociales para las Fiestas de fin de año deben ser al aire libre o en ambientes cerrados bien ventilados, con barbijo, respetando la distancia social y evitando compartir vasos y cubiertos, mientras que las familias evitarán ver parientes lejanos y tratarán de reducir la cantidad de gente en un mismo espacio.



Los especialistas insistieron sobre los cuidados sanitarios de la disposición oficial que rige hasta hoy en día en la mayor parte del país realizada por el Ministerio de Salud de la Nación que establece reuniones sociales de no más de 10 personas y al aire libre, con distanciamiento social y barbijo.



"Lo razonable sería mantenerse en grupos pequeños, obvio que depende mucho de las familias de cuánto es mucho o poco, todo va a ser muy artesanal y a criterio de cada uno. Preferentemente al aire libre, aunque por supuesto a veces no es factible para todos. Si es un lugar cerrado tiene que estar con ventanas abiertas, tratar no usar el aire acondicionado, que corra el aire", dijo a Télam Lautaro De Vedia, infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



"Me parece exagerado que cada uno se lleve su comida, pero sí marcar los vasos y los cubiertos. Hay que extremar las medidas de precaución, no dejar de verse, pero sí usar bien el barbijo y mantener la distancia social", aseguró De Vedia.



La infectóloga Leda Guzzi recomendó en los encuentros "mantener la distancia de un metro y medio y que el barbijo solo se retire cuando se va a comer o beber, después hay que volver a ponérselo, es clave".



"Es importante evitar en estas reuniones cantar, gritar, bailar porque no se puede en este momento. Estas actividades favorecen la eliminación de microgotículas o aerosoles que pueden permanecer más tiempo en el aire y pueden producir un evento de contagio", alertó la profesional.



Guzzi desestimó que haya que hacer "burbujas sociales" o cuarentenas antes de ver a los familiares pero llamó a "fortalecer las medidas de cuidado y tratar de que las reuniones no sean de más de 10 personas que es lo recomendado".



Los infectólogos destacaron que los casos de coronavirus "están en descenso" pero que no hay que relajarse con las medidas sanitarias.



"Los casos están en descenso, pero no nos tenemos que relajar. Es una realidad distinta ahora que en junio o julio. La cuestión climática ayuda, pero son momentos donde nos juntamos mucha gente entonces hay que seguir con las precauciones", aseguró De Vedia.