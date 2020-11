Comienza la temporada de verano en la Costa Atántica bonaerense

Con protocolos sanitarios y permisos de circulación pero sin testeos obligatorios, este martes comenzará en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires una atípica temporada de verano. En las playas habrá distanciamiento social y tapabocas, en los hoteles estarán cerrados los espacios comunes y los micros de larga distancia circularán con cupo limitado. Las autoridades nacionales y provinciales coinciden en que la mayor afluencia de gente comenzará a sentirse a partir del fin de semana largo del Día de la Virgen, con un aumento en la segunda quincena de diciembre, en el marco de lo que consideran "la mejor temporada posible".

Trece son los protocolos que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense elaboró con el objetivo de evitar contagios de covid-19 en la temporada que se iniciará este martes y se extenderá hasta el domingo cuatro de abril de 2021, cuando finalice semana santa. De los trece protocolos, los dirigidos a playas públicas, balnearios privados y alojamientos aparecen como los más importantes a la hora de evitar la posible circulación del virus en lugares proclives a la aglomeración de gente.

En principio, en los balnearios privados la distancia entre sombrillas deberá ser, como mínimo, de dos metros y no estará permitida la realización de actividades deportivas o recreativas grupales en las que no puedan garantizarse esa misma distancia. En este sentido, los espacios comunes cerrados, como los gimnasios, vestuarios o sectores de juegos, no estarán habilitados, aunque sí lo estarán las piletas, siempre que se encuentren al aire libre y se utilice un sistema de turnos para garantizar el distanciamiento. La capacidad máxima de turistas por carpas y sombrillas deberá ser establecida por cada municipio costero.

Según el protocolo, el uso de tapabocas será obligatorio mientras se permanezca tanto en las playas de balnearios privados como en las públicas. En estas últimas, a las medidas de distanciamiento social se sumará la desinfección periódica de los sanitarios públicos, que estará a cargo de cada intendencia. Además de los sanitarios, deberán establecerse también sitios específicos para lavarse las manos con agua y jabón o alcohol al 70 por ciento.

En cuanto a los alojamientos, los espacios comunes como salas de estar, salones de usos múltiples o de juegos, estarán inhabilitados. En el caso de que un hotel ofrezca el servicio de desayuno o de comidas, este deberá ser suministrado directamente en la habitación o bajo la modalidad "para llevar". Solo en el caso de que el hotel cuente con comedor en sus instalaciones, podrá ser utilizado pero al 30 por ciento de su capacidad y garantizando el distanciamiento.

Por otro lado, la climatización de estos espacios deberá realizarse exclusivamente con ventilación natural para que haya renovación del aire. En las habitaciones estará permitido el uso de aires acondicionados siempre que sea propio del cuarto y no esté centralizado desde el hotel.

Para ingresar a las diferentes localidades de la Costa Atlántica bonaerense, el Gobierno provincial decidió que no será necesario presentar testeo negativo de covid - 19, ya que "el uso de testeos en personas asintomáticas tiende a producir un resultado no concluyente, la toma de conductas inadecuadas y mal uso del recurso", según se puede leer en la Resolución 110/20, que habilitó el turismo en las ciudades costeras.

Sin embargo, a través de esa misma Resolución, el Gobierno de Axel Kicillof estableció que "será obligatorio contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-2019". Mientras se ultiman detalles para el lanzamiento de la nueva aplicación Cuidar Verano, a través de la cual los viajeros deberán informar ciudad y fechas elegidas para vacacionar, durante los primeros días de la temporada se continuará utilizando la aplicación Cuidar original.

"Con cuidados y responsabilidad, vamos a poder tener la mejor temporada posible", había dicho el propio Kicillof el pasado 19 de octubre, cuando anunció que finalmente habría temporada de verano. Al día de hoy, la postura es la misma. Voceros de las carteras de Turismo y Transporte de Provincia y Nación, coincidieron en asegurar a este diario que los primeros días de movilidad serán tranquilos y que la cantidad de turistas que arribarán a las ciudades costeras comenzará a aumentar a partir del próximo fin de semana largo, para consolidarse de cara a la segunda quincena de diciembre.

Desde la Subsecretaría de Transporte bonaerense graficaron esta situación a partir de lo que sucede con los micros de larga distancia, uno de los transportes más utilizados. Indicaron que recién la semana pasada empezaron a circular las empresas de transporte interurbano de pasajeros, con muy poca frecuencia, y que esperan que a partir del 15 de diciembre comiencen a aumentar la cantidad de servicios.

Los micros también tienen sus protocolos. En principio, todos funcionan con cupo limitado: los vehículos de categoría “Común” y “Semi Cama” circulan al 60 por ciento de su capacidad, los de categoría "Cama Ejecutivo" al 65 por ciento, y los de "Cama Suite" lo hacen al 80 por ciento. Además de presentar el certificado de circulación, los pasajeros deben permanecer durante todo el trayecto con el tapabocas puesto, lavarse las manos al subir al micro y cada vez que acudan al sanitario.