La respuesta del capitán de Los Pumas: "Disculpas a los que salieron ofendidos"

Tras algunas horas de silencio y proceder a cerrar su cuenta de Twitter, el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, se refirió en su cuenta privada de Instagram a los escandalosos comentarios racistas y discriminatorios que salieron a la luz en la jornada del lunes.

"Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi equipo y a mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", escribió Matera, en referencia a los tuits que se viralizaron y que, en su mayoría, eran de 2011, cuando el jugador ya estaba en las juveniles de la Selección.

El posteo de Matera salió acompañado de una imagen del jugador cuando niño, en un zoológico. Justamente, uno de los tuits de la polémica se refería a Retiro como un "zoológico humano".



En tanto, Guido Petti, otros de los Pumas que cerró su cuenta de Twitter cuando salieron a la luz varios comentarios xenófobos, expresó también en Instagram: "Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los ocho años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas".