La Ciudad desalojó en la mañana de este viernes un predio de 2.500 metros cuadrados en el barrio porteño de San Telmo donde funcionaba un campo de deportes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera el dirigente Raúl Castells.

El desalojo se realizó en el predio situado en el cruce de las avenidas Paseo Colón y San Juan, a un costado de la Autopista 25 de Mayo y en el procedimiento intervino la Policía de la Ciudad y personal de los Ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Desarrollo Humano y Hábitat y se sacaron del lugar todas las pertenencias de los ocupantes para liberar el predio.

Este espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad y había sido cedido a la organización de Raúl Castells en 2008 mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro. El gobierno porteño sostiene que el permiso estaba vencido.

Ahora pasará a administrarlo el Gobierno de la Ciudad y los chicos de los colegios de la zona que usan el predio van a poder seguir utilizándolo.