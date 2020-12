Como jugador de rugby desde los 12 años, con un intervalo de 21 por mi amputación en abril de 1993 dónde pude regresar en septiembre del 2014, en todos esos años extrañaba y hasta siempre soñaba volver a pisar una cancha del deporte que sentía como propio, y con gran alegría lo pude realizar gracias a mi club y mis compañeros. Y a consecuencia de esos años donde participe siempre ligado a luchas sociales y pensando que iba a ser un sólo partido, quise hacerlo con una remera debajo de mi camiseta con una lista de jugadores de rugby desaparecidos que nuestro deporte es el que más integrantes tenemos de la extensa lista de los 30 mil.

Por conocimiento de expresiones del actual capitán de Los Pumas, Pablo Matera, y Guido Petti en sus redes sociales me veo en la obligación de pedirle de mi parte las renuncias ya que no representan los valores humanos para ser nuestros representantes nacionales del seleccionado argentino de rugby.



Sharples durante una edición de la carrera de Miguel. (Crédito: Julio Martín Mancini)



Sabiendo todo esto, veo todavía más hipócrita la carta de su presidente luego de negarle el homenaje a Diego Armando Maradona cuando sí lo hicieron los All Blacks. También mencionar que Los Pumas hicieron un homenaje en un partido a los integrantes del ARA San Juan con una camiseta con el número 44 en pleno himno, una entrada en calor con la camiseta negra con el numero 11 por la muerte del wing neozelandés Jonah Lomu.

Con gran tristeza estos Pumas no son mis referentes y ya dejaron de valorarlos si esto no tiene un corte definitivo para que nunca más tengamos que leer de sus integrantes la falta total de empatía con nuestro pueblo y con los más débiles. Siempre nos decían que era un deporte de bestias jugado por caballeros, si esto es así y no cambia, esos caballeros no me representarían jamás, sé que no soy quizás nada importante en este tan lindo deporte, pero si algo me enseño la militancia y el mayor revolucionario que también vistió una camiseta de rugby es: "Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario".

* Atleta en silla de ruedas.