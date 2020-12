Cómo se editó "La Biblia Psíquika" en Argentina

La aparición en Argentina de La Biblia Psíquika es un acontecimiento muy particular: Genesis P. Orridge, sus acciones, su trabajo, su música, su ideario, todo es casi desconocido fuera del mundo anglosajón, incluso su proyecto Pandrógino, que lo llevó a modificar su cuerpo durante años para lograr fundirse en una sola entidad con Lady Jaye, su pareja que murió en 2007. Genesis continuó con la fusión pero, claro, nunca fue lo mismo. Algunos interesados en la música electrónica e industrial o el nuevo tribalismo llegaron a él a través de bandas como Psychic TV o Throbbing Ghistle pero su actividad como ocultista, artista y figura contracultural, es decir, la totalidad de su legado –Genesis murió en marzo de este año-- nunca llegó a ser del todo difundido, así como tampoco se supo de los escándalos y denuncias en su contra (algunos completamente absurdos, otros atendibles). La Biblia Psíquika, que llega por estos días a librerías en una lujosa edición de Caja Negra, reúne los textos de El Templo de la Juventud Psíquika, la sociedad oculta fundada en el Reino Unido en 1981 cuyo objetivo era liberar los poderes que residen en la mente humana: su cara más visible fue la banda Psychic TV, liderada por Genesis P-Orridge. El libro reúne los documentos fundamentales de la Juventud Psíquika, firmados por varios integrantes pero sobre todo por P-Orridge: ensayos filosóficos, relatos históricos sobre el Templo, crónicas de rituales musicales y sexuales, cut-ups e instrucciones prácticas para llevar a cabo actos de magia. Cuenta Ezequiel Fanego, uno de los editores y directores de Caja Negra (el otro es Diego Esteras): “El deseo de publicar La Biblia Psíquika existe en Caja Negra hace muchos años. Al Templo, como la gran mayoría, lo conocimos gracias a las actividades musicales de Psychic TV, lo cual no es para nada casual porque la banda cumplía la misión de promover su mensaje y atraer nuevas personas interesadas en lo oculto y lo contracultural". Uno de los motivos por los que el proyecto se demoró tanto, cuenta Fanego, fue que dar con Genesis no era fácil. "El primer contacto fue por puro azar en Nueva York. Una noche fui a ver unos documentos fílmicos sobre los orígenes del punk que proyectaban en el Anthology Film Archives de Jonas Mekas y entre las cinco personas que estábamos en el público una era Genesis. Después de la proyección, me acerqué y le conté del deseo de publicar el libro en español. Le comenté también que recientemente habíamos publicado La revolución electrónica de William S. Burroughs, un autor y un libro fundamentales para ella y para el Templo. Me respondió que siempre había deseado una traducción al español y me pidió mi mail para escribirme, pero nunca lo hizo". La espera de una respuesta se prolongó hasta que, años más tarde, entraron en contacto con el baterista de Psychic TV, Edley ODowd, gracias a un amigo en común. "Comenzamos un intercambio mediado con Genesis que nuevamente consentía la publicación, pero justo en ese momento contrajo leucemia y la comunicación volvió a interrumpirse. Finalmente logramos ponernos en contacto con la editorial que publicó la última edición de La Biblia Psíquika en inglés, y a través de ellos de nuevo con Genesis. Lamentablemente no llegó a recibir la versión en español, pero nos hizo llegar varias indicaciones puntuales que quería que respetemos en nuestra edición y así lo hicimos. Para nosotros, este libro condensa varias de las zonas de interés que movilizan a la editorial. Siempre nos interesaron las sociedades secretas. La idea de comunidades impronunciables, sagradas, políticas, estéticas, que articulan en las sombras modos de vida alternativos. También esta concepción de que los artefactos de la cultura popular, particularmente la música, pueden volverse herramientas de difusión masiva para el sabotaje perceptivo”.