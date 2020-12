Joe Biden anunció que no levantará los aranceles a China de forma inmediata

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no retirará los aranceles a China impuestos por el mandatario saliente Donald Trump. En una entrevista brindada al diario New York Times, Biden aseguró que Estados Unidos no negociará nuevos acuerdos comerciales con el gigante asiático hasta tanto no se produzcan "importantes inversiones" en el país y en sus trabajadores. El mandatario electo dijo además que buscará volver a negociar con Irán tan pronto como Washington retome el acuerdo nuclear con Teherán.

"Vamos a luchar como nunca para invertir en Estados Unidos primero", planteó Biden, que asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Agregó que no retirará los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones chinas que fueron impuestos por Trump, o el acuerdo de la actual administración con Beijing para que adquiera 200 mil millones en bienes y servicios estadounidenses a cambio de concesiones, algo que actualmente no se está cumpliendo.

Si bien algunas industrias se beneficiaron de las políticas proteccionistas de Trump, la mayor parte del costo de los aranceles fue asumida por empresas y consumidores estadounidenses. "La mejor estrategia con China es una en la que nuestros aliados, o al menos aquellos que solían serlo, estén en la misma página", expresó Biden.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario electo reiteró su intención de que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, del que Trump se retiró en 2018 reimponiendo sanciones. "Se habla mucho sobre misiles de precisión y toda una gama de otras cosas que están desestabilizando la región, pero la mejor manera de lograr cierta estabilidad es lidiar con el programa nuclear de Irán", advirtió Biden.