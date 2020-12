Macri prefiere disputarle a Larreta el liderazgo de la pelea con la Nación

No aguantó. El expresidente Mauricio Macri salió nuevamente a intentar disputarle el liderazgo de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta. La estrategia fue exactamente idéntica a cuando el jefe de Gobierno organizó su primera conferencia de prensa por la coparticipación porteña. Días después Macri intentó ocupar la escena pública, como lo hizo un día después del mensaje de Larreta a través de un hilo de tuits. En ellos, el exmandatario aseguró que "dominada por el oficialismo ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas". El expresidente castigó especialmente al gobernador Juan Schiaretti y presionó sobre la Corte. En tanto, sigue el debate sobre qué pasará con el Presupuesto 2021 (Larreta habló de modificaciones, pero no quisieron confirmar si habrá nuevos impuestos) y en la legislatura cuestionan las prioridades del jefe de Gobierno.



Macri lo hizo de nuevo: cuando Larreta salió por primera vez a enfrentar a Alberto Fernández por la coparticipación tuvo una conferencia de prensa con el mismo tono presidencial, el expresidente no pudo resistir salir a disputarle el cartel. En ese caso, lo hizo con una opinión en un diario de tirada nacional. Esta semana, Larreta usó la misma herramienta y Macri no dejó pasar ni 24 horas para intervenir. Si se lee bien, no fue un apoyo al jefe de Gobierno (al que ni mencionó), sino un intento de ponerse en el centro de la escena.

De hecho, con su estilo, el expresidente repitió algunos de los argumentos del jefe de Gobierno. Por ejemplo, le metió presión a la Corte: "Confío en que la Corte Suprema de Justicia reparará este abuso. Confío en las instituciones. Confío en los argentinos". Y le apuntó a Schiaretti por los votos a favor de la ley: "Qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía". "Sepamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la Ciudad por motivaciones políticas partidarias. Todas las argumentaciones que se hicieron para justificar esta medida son sólo trucos verbales para esconder la verdadera intención de asediar a la oposición", afirmó Macri.

Pese a que en el ala "moderada" lo ven a Macri dejando el lugar de candidato para otros, el ex presidente sigue dando demostraciones de que no quiere perder protagonismo. En tanto, en el Gobierno porteño vienen desarrollando una doble estrategia: por un lado, ir a la Corte y meterle presión para que retrotraiga los efectos del decreto y de la ley que ahora irá al Senado. Hasta ahora, no tuvieron respuesta de la Corte, pese a los muchos emisarios que mandarlo a sondearla. La otra es rever el Presupuesto 2021. Ya mandaron uno que tenía importantes recortes y que incursionaba en nuevos impuestos, como el de las LELIQs y el que grava las tarjetas de crédito. Luego de que avanzara la ley en el Congreso, Larreta dijo de forma vaga que harán nuevas modificaciones. Consultados por este diario, en el Gobierno porteño no dieron ninguna precisión sobre si habrá nuevos impuestos. Nuevos recortes habrá seguro.



Mientras tanto, siguieron los apoyos a Larreta de distintos dirigentes del espacio opositor. "Esta quita en la coparticipación es inconstitucional, intempestiva y ataca nuestra autonomía", lanzó Diego Santilli, que estuvo al lado de Larreta en la conferencia.

Quien no emitió ningún mensaje fue María Eugenia Vidal, pese a que la exgobernadora bonaerense viene trabajando codo a codo con el jefe de Gobierno.



La discusión, dentro de poco, se trasladará a la Legislatura, donde se deberá tratar el Presupuesto 2021 "de contingencia", con las nuevas modificaciones que proponga Larreta. Los legisladores del Frente de Todos anticipan un debate intenso: "Nos dicen que porque somos porteños deberíamos defender los fondos que Macri transfirió de más a la Ciudad. Ese manejo irresponsable de dinero público hay que corregirlo, del mismo modo que como argentinos tuvimos que asumir las deudas que nos dejó y tanto nos perjudican", advirtió la legisladora Claudia Neira a este diario. "Para Macri, lo que hizo la Cámara de Diputados es 'atropellar las instituciones' mientras que él, por decreto, las habría respetado. Es insólito y antidemocrático", indicó.



Por su parte, la legisladora Ofelia Fernandez indicó que "todo lo vinculado al debate por la coparticipación del lado de Larreta es muy tramposo. Hablar de inconstitucionalidad cuando fue algo que Macri asignó por decreto y ahora se resuelve legítimamente en el Congreso es absurdo. En la enumeración orgullosa que hizo Larreta, de todas las cosas que pudieron hacer y que cuando tuvieron el presupuesto no hicieron. ¿Cómo mandan un presupuesto en el que aumentan 30 puntos de pauta publicitaria?".



En tanto, el legislador Matias Barroetaveña sostuvo que “la sobreactuación de Larreta sólo se explica por la falta de argumentos cómo quedó demostrado durante todo un año de debate. Parece más una estrategia comunicacional para justificar el impuestazo que le esta propinando a los porteños con los aumentos de peajes, subtes, ABL, patentes y la nueva tasa a los consumos con tarjeta de crédito”.