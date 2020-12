¡Y un día el teatro volvió! Se reestrena  “La penúltima oportunidad”

No es posible pensar el regreso de las actividades culturales sin tener en cuenta la militancia activa que tuvieron que asimilar y fortalecer les artistas de todo el país. La pandemia dejó en vista el estado de vulnerabilidad de quienes conforman el sector y que además cuentan con derechos laborales escasos, cuando no nulos.

Por eso se celebra y acompaña cada uno de los regresos paulatinos que se van generando en este contexto pandémico, y, todavía más, los eventos que incluyen la presencia de público. En Salta se celebra que el teatro volverá y tendrá su primera función con espectadores en vivo y directo de la mano de la obra “La penúltima oportunidad”, con las actuaciones de "La Quipi" y Cristina Idiarte.

"Es una mezcla se cosas" porque "es miedo, es ansiedad", dijo La Quipi, comediante y conductora de radio. "No veía la hora de regresar y ahora está pasando que estamos volviendo", sostuvo con entusiasmo después del parate de ocho meses.

"La penúltima oportunidad" se reestrenará el sábado 5 de diciembre a las 21 en El Teatrino, ubicado en la esquina de las calles Aniceto Latorre y Alvear de la ciudad de Salta. Según el protocolo, la sala podrá ocuparse sólo hasta la mitad de su capacidad, pero se habilitará la opción de "burbujas sociales" en donde les espectadores que asistan juntos, hasta 4, podrán permanecer así, mientras que la organización deberá establecer la distancia con otres.

Por su parte, la directora, docente y actriz Cristina Idiarte agregó que tiene "un montón de expectativas y ganas de estar en el escenario", a pesar de haber surfeado momentos duros. "Queremos trabajar y básicamente pasamos por muchas etapas donde nos encontró la sorpresa del momento", señaló.



"La Penúltima Oportunidad" es un texto filosófico de Rafael Bruza, en la que se reúne a dos mujeres presas de un espacio atemporal a causa de un hombre. La puesta en escena habla sobre la muerte, el rol de la mujer, el amor y la desmitificación del amor romántico desde la reflexión y el cuestionamiento al comportamiento humano con tintes de humor negro.

"Es hermosa y tiene una cuota de ternura, humor negro y dulzura. Te deja pensando y sintiendo un montón de cosas en donde el corazón queda sintiendo", manifestó La Quipi. El protocolo también establece que les espectadores deben mantener en todo momento el uso del barbijo o tapaboca. Para adquirir las entradas, deberán dirigirse a https://ventas.autoentrada.com/.



La obra ya se había estrenado el 6 marzo, y el día en que la provincia dictó la cuarentena, el 19 de marzo, las artistas se disponían a realizar una gira por el norte salteño. Tras saber de la cancelación mantuvieron los ensayos "tratando de estar conectadas con el teatro, para no caernos y sostenernos entre nosotras", expresó La Quipi.



La comediante dijo que están "contentas y emocionadas" y esperan que la gente "nos apoye porque así levantamos la cultura que nos permiten seguir apostando a la ella como única fuente de trabajo".



La militancia necesaria

Ambas actrices fueron parte del grupo de artistas que participaron en las distintas acciones para buscar asistencia por parte del Estado durante el parate de la cuarentena. Para Idiarte, el ala cultural ya venía "muy olvidada", y con las medidas de aislamiento se "mostró la precariedad laboral del trabajo".

"Cuando se empezó a extender el ASPO fue terrible", indicó. Esto llevó a que después de un estado de enojo al no poder desarrollar su trabajo y no contar con una ayuda inmediata del estado provincial, optaron por convertirse "en militantes de nuestro trabajo", un lugar que no imaginaron que iban a tener que ocupar, dijo la actriz.

Dentro de esa militancia, trabajaron "mucho en una ley de emergencia cultural" para que el gobierno provincial los "tenga en cuenta", recordó La Quipi.



La iniciativa fue aprobada en Diputados, pero con algunas modificaciones y no se incluyó la declaración de emergencia cultural. La votación fue el 9 de septiembre y disponía un Régimen Especial de Asistencia Socio Económica para los trabajadores de la cultura y los espacios culturales que tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Tras la media sanción, el proyecto quedó frenado en el Senado, que en las últimas semanas estaba realizando modificaciones, generando que vuelva nuevamente a la Cámara Baja. "La ley quedó guardada y nos cansamos en ello", sostuvo la comediante.

En los primeros días de octubre, la Secretaría de la Cultura de Salta anunció un Plan de Reactivación Cultural para los trabajadores y espacios culturales de toda la provincia. Se informó que $30 serían millones distribuidos de acuerdo a cada disciplina y a medida que los trabajadores se inscriban en capacitaciones.

Más de 4.500 trabajadores de la cultura se registraron, sin embargo, aún no se dieron a conocer los primeros beneficarios del Plan. "Fue un lindo discurso, pero lo cierto es que no hay una respuesta concreta", ironizó La Quipi. Tras esa desilusión, muches artistas optaron por insistir con el regreso a los escenarios.

Idiarte, que es directora de teatro, aseguró que formaron parte del espacio de militancia política porque "era lo que nos quedaba hacer" y representaba una obligación de les propies artistas para "empezar a hacer acciones para la vuelta". En ese sentido, cuestionó que se hayan habilitado bares e iglesias, y no los espacios culturales que también involucran el aglomeramiento de personas.

Cuando empezaron a militar la vuelta consideraron que quienes los estaban realizando los protocolos no conocían el trabajo cultural. "Tuvimos que convertirnos en dadores de ideas a la hora de poder plantear ciertas cosas", señaló.

Todas las discusiones se iban dando mientras muches artistas abandonaban el trabajo cultural, algunes debieron vender sus instrumentos y todo "era una realidad que te destrozaba el corazón", destacó Idiarte. Sin embargo, en el camino se reunieron a varias disciplinas y eso les permitió encontrarse con compañeres que no veían habitualmente y tejer estrategias y acciones desde una posición de mayor fuerza.

"Siempre hablábamos de lo loco que era encontrarnos en este ámbito cuando la cultura es un derecho universal aceptado y ejecutado", subrayó Idiarte. Y afirmó que la militancia fue desde un lugar injusto, "desde el hambre y sin poder trabajar".

En referencia a cómo ven el público, La Quipi consideró que "la gente siente que perdió muchas cosas", como tiempo y oportunidades que le hacían bien. Aseguró que se está buscando recuperar eso y que la cultura es un elemento clave para ello. "La oportunidad del entrentenimiento de la cultura y de los espacios donde una pueda verla, serán muy importantes", afirmó. En ese sentido, aseveró que si bien para el Estado no fueron esenciales, "creo que la gente nos va a demostrar que para ellos sí lo somos".