Autobiografía en auto

Pienso en mi descripción por si algún desprevenido me la pidiese, mientras atravieso los campos de El Trébol. En el espejito me desconozco ¿Seré ya mi abuelo? Quisiera ser fibroso, flaco y alto con una dosis de misterio y de distancia. Haber corrido aventuras guerrilleriles, en confines de selva y noches eróticas en camas como mapamundis; haber luchado contra tiburones come niños y bandas armadas de financistas.

Con identidad cambiada y una fortuna considerable recalar en alguna ciudad de montaña, a solas en mi hogar de leños, escribiendo inspiradísimos artificios reales y contundentes paraísos artificiales. Estoy drogado por Disney. Voy en auto y el espejito me devuelve a un italiano con leve papada más parecido al bufo criollo Darío Vittori que a Clean Eastwood .

El fondo del mar me da pavor, tengo panza, las andanzas sexuales son del almanaque, no sé lo que es una 22 siquiera y lo único que me hermana al Che es haber nacido en la misma ciudad y ser canaya como él. No odio a Ñuls: somos hermanos de injusticias porteñas. En el 70 la Parca vino a buscarme pero se equivocó de timbre.

Cuando en aquel vestuario con aroma de orines decidí abandonar el fútbol por la música no estaba equivocado: el mundo del balompié se perdió un 9 punzante pero el mundo de las letras ganó algunas canciones dignas. Aunque nunca me llamen para Encuentros de Poesía.

Se nos fue Diego y el mundo sigue andando. Los Pumas son una mierda. Tuve covid y me sacó el olfato. ¡Para lo que hay que oler! Duermo poco o mucho según las estaciones. Soy un progresista mitad de tabla. Soy una comparsa del Carnaval Dark. Trato de salir al sol sin maquillaje. Es difícil. Soy como un oso cavernario. Una nutria desmemoriada. Un perro-gato desconfiado. Trabajo mucho. Como lo que hay. No me agradan los enólogos, los gourmets y los publicistas. Los críticos de jazz, los macristas y las reinas de belleza. Tengo alto el colesterol y muchos stents. A veces soy vegetariano y otras carnívoro. Los que no me conocen ignoran qué servirme en los platos. No bebo demasiado alcohol, pero sí conozco el beneficio de algunas hierbas.

Tengo una memoria espectacular para los detalles insignificantes pero no recuerdo las fechas, los cumples y menos aún --terror de los terrore-- las claves de internet, las tarjetas bancarias y las letras de mis temas. Soy utilitario en lo poético, con cualquier escoria construyo algo. Recuerdo paisajes, conversaciones entre extraños, abrazos circunstanciales, pero me olvido sus nombres. Vuelvo del ridículo con facilidad y solo me avergüenzo cuando se empieza a manchar la camisa de la dignidad con un poco de verdín. Eso sucede frente al espejo en las mañanas temprano. Nadie me ve pero yo sé que los dos sabemos.

Por lo demás, me importa una nada el qué dirán, mi reputación, los laureles. Me molestan los que hablan a los gritos, los que cuentan guita delante de los pobres, los líderes muy creídos de su papel, las estúpidas letras salvacionistas o de protesta. Me atrae lo relativo, lo efímero y me asquea la llaneza brutal de este horizonte feudal cariado de soja envenenada mientras el sol pega suavemente en el parabrisas. El mundo está perdido de la mano de los pesticidas y los chacareros que engordan a costa de la ponzoña y de su necedad.

Me deprimen las cacerías furtivas, el fusilamiento de los pibes pobres, la infelicidad matrimonial que se pasea entre góndolas, la matanza de mujeres en hogares, pajonales o partos clandestinos. La extinción de los peces, las plantas y el arte legítimo. Me gustan los chistes zonzos, los grafittis anónimos, los perdedores por decisión, los que se apartaron de la manada, los ladrones que no voltean muñecos y solo apuntan a lo alto, al riñón de los poderosos aunque no acierten por no gozar de buena puntería.

Me gustan las mujeres. Pero puedo advertir la belleza masculina en su esplendor. Me agradan los estallidos artificiales y las devastaciones que se ven en las series, los aviones de los kamikazes, los animales monstruosos, las viejas sabias, los adivinos, los magos que ruedan los caminos, las chicas que yugan para bancar a toda una familia, las supuestamente feas cuando reciben algún piropo y los solitarios a la fuerza cuando la vida les da un beso.

Escribo esto por vanidad, para que me lean y crean que escribo muy bien, pero me justifico con que al ser leonino necesito que me aplaudan. Y yo disimularlo con gesto actoral. En el fondo, escribir pensando en otros no sirve para nada. Aunque imagino un funeral dramático y lloroso en mi último día. “Se nos ha ido un escritor brillante”, se leería en la crónicas. Quisiera ser mejor pero no me sale. Soy contrabandista del talento ajeno y un sicópata cordial.

Fui injusto con los justos y condescendiente con los poderosos. Tengo rencores, acumulo agravios y pienso en venganzas monumentales. Pero confundo los adversarios y por ende me los voy olvidando en las mudanzas sucesivas de mi cerebro.

Quisiera ser telepático, que la música sea curativa, que no sienta que me han traicionado y martirizarme con ello. Quisiera sentirme puro y eficiente, amplio y generoso, pero el miedo, el encono y el pudor pueden más. Quisiera ser feliz y producir algo inmenso. Todos soñamos con ello: que salga y se derrame toda la vivificante idea que el mundo pueda ser mejor. Aún sin nosotros. O a costa nuestra. Sin firma al pie. Ser anónimo, invisible, parte del aire.

La condición humana a veces me deprime y otras me euforiza. Somos la visita en una casa extraña. No dejamos de sorprendernos por lo crueles y valientes que podemos ser. Somos una especie depredadora insólita: vamos a terminar comiéndonos entre nosotros. Eso me alarma. Voy a la guitarra, dibujo alguna canción y todo, artificialmente, vuelve a estar en su lugar. Es lo único que creo que soy; un escribiente que oye ruidos en la maleza y atrapa algo de niebla en el murmullo. Que se anestesia con el perfume de ciertas flores que ni siquiera ha visto, pero imagina su poder y cree, cree mucho todavía. Tengo la obligación de creer, aunque no sepa bien el cómo, el por qué y el donde. Algún día lo voy a averiguar. A veces lloro por pavadas y me encojo de hombros ante una masacre.

Hasta que finalice esta peste me daré tiempo de cambiar. La esperanza es lo último que se perdió. Mientras, hago tiempo publicando. Después veré, como dicen que ven en sueños los ciegos.

[email protected]