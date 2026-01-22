Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
El gobierno de Petro también anunció aranceles recíprocos a Ecuador, que considera que Colombia no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
22 de enero de 2026 - 22:59
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El gobierno de Petro hizo un llamado a Noboa a desistir de la medida y prevenir los impactos nocivos “sobre nuestros pueblos”
(EFE)
Temas en esta nota:
Colombia
Ecuador
aranceles
Daniel Noboa
Últimas Noticias
Pidieron datos a la jueza del caso YPF
Los buitres ahora quieren el oro argentino
Inflación, dólar y bandas, economistas cuestionan a Milei
Discurso por un lado, realidad por otro
Por
Juan Garriga
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
La divisa encadenó su segunda baja consecutiva
El dólar oficial sigue sedado
Exclusivo para
Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística
Manos prehistóricas que cambian la historia
En su discurso en el Foro de Davos
Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
El País
Tiene cinco condenas, tres de ellas a perpetua
Casación rechazó el pedido de libertad del genocida Amelong
La efímera carrera de los funcionarios nacionales
La silla caliente: el Gobierno ya dejó más de 200 funcionarios en el camino
Por
Natalia López Gómez
Asumen Sebastián Georgetti y Fabián González
Quiénes son las nuevas autoridades de Trenes Argentinos
Confirmado por la Secretaría de Transporte
Sigue la sangría de funcionarios de Milei: renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos
Economía
Pidieron datos a la jueza del caso YPF
Los buitres ahora quieren el oro argentino
Inflación, dólar y bandas, economistas cuestionan a Milei
Discurso por un lado, realidad por otro
Por
Juan Garriga
La divisa encadenó su segunda baja consecutiva
El dólar oficial sigue sedado
Todo para la exportación y nada para el desarrollo
Récord histórico de producción petrolera
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Gracias al servicio de cámaras del COM
La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos
Más del 60 por ciento está en estado regular o malo
Las rutas nacionales más peligrosas del país
Por
Santiago Brunetto
El niño sigue en grave estado
Habló la pareja del conductor que atropelló a Bastián Jerez
El sistema de alta velocidad está bajo sospecha
Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España
Por
Héctor Barbotta
Deportes
Inauguraron el Torneo Apertura con un empate sin goles
Liga Profesional: Aldosivi empató con Defensa y Justicia en el Minella
Por una joven argentina
Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual
El argentino no pudo avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año
A Báez se le terminó la racha en Australia
La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo
Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones