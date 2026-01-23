Omitir para ir al contenido principal
Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo
Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura
Los refuerzos Matko Miljevic y Valentín Carboni jugarían desde el arranque.
23 de enero de 2026 - 12:57
Gustavo Costas dialoga con los jugadores sobre lo que quiere para la temporada que comienza.
(NA)
Temas en esta nota:
Fútbol
Racing Club
Gimnasia y Esgrima de La Plata
Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo
Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura
Deportes
Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo
Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura
