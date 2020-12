Marcha de familiares de la chica asesinada en Salvador Mazza 

María Liz Flores, la chica de 15 años cuyo cuerpo sin vida se encontró el lunes último en las afueras de Salvador Mazza, fue inhumada ayer. Sus familiares, amigos y vecinos dejaron el cementerio en una columna que marchó por las principales calles de ese pueblo de frontera y pasó por la casa del intendente Rubén Méndez, a quien le recriminan no haber colaborado más que con el cajón y ni siquiera haberse acercado a saludar a los deudos.

"Todos los días saldremos hasta obtener justicia para Liz", aseguró Nina Cuéllar, tía de la adolescente, que era parte del Pueblo Guaraní. Convertida en vocera familiar, la tía dijo que si bien están enterados de la orden de captura nacional e internacional que la justicia salteña dispuso ayer para el principal sospechoso, el ciudadano boliviano Víctor Hugo Serrano, "ya queremos repuestas", y por eso seguirán movilizándose "hasta que lo capturen a este maldito".

Anteayer, cuando esperaban la llegada del cuerpo de la chica, que había sido trasladado a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán para la autopsia, los familiares organizaron la primera marcha. "Nosotros también tenemos voz y voto. Somos humanos. No vamos a dejar que nos traten como a animales", sostuvo Cuéllar en la movilización de ayer, que pasó por la ruta nacional 34 y siguió por distintos lugares del pueblo. "No queremos a nuestros hijos muertos, no queremos que nos discriminen porque somos originarios, no somos menos que nadie. Somos humanos y tenemos derechos", enfatizó.



Una leyenda de la marcha daba cuenta del malestar con el intendente, que también viene fustigado por los vecinos de ese pueblo que reclaman por la falta de agua y otros servicios, "El señor intendente ausente como siempre", afirmaba.



Cuéllar contó a Salta/12 que la familia afrontó los gastos del sepelio por su cuenta, con ayuda de vecinos y amigos. "Nos sentimos indignados por el accionar del intendente de Salvador Mazza, acá con él no contamos para nada, en ningún momento fue a nuestro domicilio ni a dar el pésame, es un descorazonado", lamentó. "La municipalidad apenas nos colaboró con el cajón, ni siquiera nos prestó el velatorio completo" y tuvieron que velarla en la humilde casa, también tuvieron que llevarla al cementerio por sus propios medios, en una camioneta.

La última vez que un familiar vio con vida a María Liz Flores fue la noche del domingo último, en una plaza a la que había ido con dos hermanas y amigas. De ahí la sacó el joven que ahora buscan, apodado "Brasil", con quien había tenido un romance al que puso fin por hechos de violencia. Las adolescentes que la acompañaban contaron que la chica no quería ir, pero el hombre le exhibió una arma de fuego y la amenazó. Su familia la comenzó a buscar esa misma noche, en la Comisaría 40 no quisieron recibirle la denuncia al padre. El cuerpo de María Liz fue encontrado en el mediodía del día siguiente sobre un canal de desagüe cercano al barrio Justo Juez. Tiene un disparo.

Captura nacional e internacional

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, hizo lugar ayer al pedido del fiscal penal de ese distrito, Pablo Cabot, y ordenó la detención y captura nacional e internacional de Víctor Hugo Serrano, de 25 o 26 años y con posible residencia en la ciudad de Yacuiba, en el Estado Plurinacional de Bolivia.



El Ministerio Público Fiscal de Salta detalló que de acuerdo a la descripción dada por testigos, Serrano tendría una estatura de 1,60; es delgado y tiene una cicatriz en el rostro, en la parte izquierda de la frente, y otra en el sector derecho de la ceja, de extensión considerable y que abarca desde la oreja derecha hasta antes la mejilla, antes del labio. Tiene cabello corto, tipo corte militar.

En el pedido elevado por Cabot, se incluyeron todos los datos disponibles sobre Serrano y se adjuntaron fotografías, aunque el fiscal aclaró que al tratarse de una persona que no es de nacionalidad argentina no se puede corroborar fehacientemente que su nombre sea el correcto. Por eso se habla de identidad posible, proporcionada por testigos, además es la que figura en la cuenta de Facebook encontrada.