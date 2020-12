La doble vida del diputado húngaro antigay que fue encontrado en una orgía con 25 hombres

Hungría no sale de su asombro ante la doble vida József Szájer (foto) un político abiertamente antigay que fue encontrado hace una semana en un orgía junto a 25 hombres. El eurodiputado ultraconservador de 59 años reconoció el hecho y renunció a su puesto en el Parlamento Europeo. Szájer había concurrido a una fiesta en un departamento de la capital en plena pandemia, rompiendo con las medidas de distanciamiento social emitidas por el gobierno, del que forma parte. La policía llegó al lugar alertada por los vecinos. El hombre intentó escapar por unos tubos de desagüe pero un agente lo detuvo. El exlegislador terminó con las manos ensangrentadas. Además le iniciaron un proceso por tenencia de drogas. El político húngaro integraba el partido nacionalista Fidesz. En 2011 había sido uno de los redactores de la nueva Constitución que definió el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.

Szájer es muy cercano al primer Ministro Viktro Orbán y uno de los fundadores del Fidesz. Las políticas del gobierno liderado por Orbán son el blanco habitual de la comunidad LGTBIQ+. Ante el estallido de la noticia sobre la fiesta de hace una semana Szájer confesó haber estado en allí. "Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo", escribió el político en un comunicado. Además, los agentes le abrieron una causa por violar la legislación sobre narcóticos. El procedimiento avanzará si las autoridades competentes le quitan la inmunidad parlamentaria. Sin embargo el ahora exparlamentario negó que haya consumido estupefacientes. "No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó", agregó el exlegislador.

El político conservador está casado con una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tünde Handó, con quien tiene una hija. Había renunciado repentinamente a su cargo como diputado europeo antes de que la noticia trascendiera a la prensa. Szájer pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes. "Les pido que evalúen mi paso en falso considerando mis treinta años de devoción y trabajo duro. Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi comunidad política", agregó el fundador del Fidesz.

En Hungría la unión civil entre personas del mismo sexo se hizo ley en abril 2009. Sin embargo la posibilidad de que contraigan matrimonio se cerró tras la Reforma Constitucional de 2011. Luego de varios días de silencio el primer ministro húngaro criticó a Szájer. "Lo que hizo no es compatible con los valores de nuestra comunidad política. No olvidaremos ni negaremos su trabajo de los últimos 30 años, pero lo que hizo es inaceptable e indefendible", afirmó el premier.