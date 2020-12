 Diógenes en el espacio sideral

¿Cómo hago para parar esta celeridad? Dicen que el fenómeno de la pandemia tiene el beneficio de implicar un stop al planeta, un stop a nosotros mismos, un re-pensar y reacomodar nuestras formas de estar en el mundo y vivir el presente; sin embargo, los ritmos y las velocidades se perpetúan. ¿Será por el efecto de la inercia física de las cosas? ¿Esto terminará resultando en la intromisión microcelular de los órdenes normativos a la domesticidad misma de nuestros dormitorios?

Ahora nuestra casa es nuestro lugar de trabajo, nuestra plataforma de producción, seguimos respondiendo demandas tanto desde el centro de nuestros hogares como desde el inodoro mientras cagamos; y no podemos frenar ese impulso constante de dar respuestas y corresponder a vínculos seculares de diverso tipo (amigos, padres, colegas, jefes, vecinos, oficinas impositivas, alumnos, directores, amantes digitales de turno completo). Mientras tanto, transcurre el capítulo número 567 de la 18ª serie “net” que vi y ya olvidé.

Por otra parte, en esa domesticidad cada vez más domesticada, mi casa es mi amparo, es el baúl de Diógenes, mi extensión al mundo, es lo que me cubre, me resguarda, me separa y me conecta, todo a una vez, en este tiempo dislocado pasado-presente-futuro. Cómo puedo ordenar estos estares y transcurrires, ¿quizás lo hago al reencontrarme con lazos que hacía mucho no eran visitados, re-inventando, a través de ellos, nuevos tejidos? También voy conociendo, a través de la pantalla de mi notebook o de mi celular, a personas que antes no conocía, escucho por primera vez sus voces, la calidad de su decir y pienso: ¿cómo serán esos rostros en la vida real? ¿Los reconoceré si un día me los encuentro cara a cara, o nuestra relación será perpetuada en estas plataformas que hoy nos dan vida? No sé si es porque pertenezco a una generación analógica, pero algo de todo esto se me vuelve a anudar con el mundo imaginario y no puedo dejar de pensar que esas personas que veo y escucho a través de las pantallas, son los personajes de una película que yo misma estoy protagonizando (y donde, a veces, soy también un personaje lateral o un extra). Es esto de la superficie plana, lo que tal vez quita la espesura al tiempo y a los cuerpos, y así todo se proyecta en ese screen que me hunde y me salva, porque -a fin de cuentas- el amor también puede ser una invención dentro de la fantasía de estar vivos.

Lo virtual resulta agotador a nivel perceptivo-cognitivo; luego de navegar donde no es preciso, por innumerables horas-días, aparece una sensación de cansancio infinito, pues nuestra materialidad, nuestra sensibilidad, nuestros hábitos, requieren otras cadencias, otras alternancias, otras músicas que los hamaquen. Este esfuerzo de ser dispositivo-máquina todo el tiempo, nos puede desvincular de ciertos registros deseantes y pulsionales, de cierta temperatura que nuestro ser-cuerpo precisa, así como de interludios en el continuum, de modo de horadar la piedra y dejar que otra surja.

Por otro lado, la velocidad también coadyuva a la intensificación de habilidades perceptivas y cognitivas; aun así y, en otra dirección, puede dificultar la capacidad simbólica, es decir, esa capacidad de realizar el anudamiento de representaciones y afectos (“asociar”, que es muy diferente a “conectar”) y, en un límite de aceleración y sobreexposición, nos puede conducir a la dificultad tanto de representar como de crear el “afecto” (de-simbolizándonos, des-afectándonos). De esta manera, la función fundamental de la psiquis-cuerpo, la de crear -es decir, figurar representaciones y afectos para así darle un destino a las fuerzas pulsionales- se ve obstaculizada, como también el tipo de lazo (o enlace) que podemos establecer con quien está en el otro margen de las pantallas. Si hay una afectación disminuida, lábil e incluso si hay un empobrecimiento de lo simbólico, ese otro-otra-otre se desvanece fácilmente o es blanco de las propias frustraciones: un espejo fallido donde repetir una insaciable necesidad de reconocimiento constante, mediante signos también empobrecidos (emoticones y likes).

Vuelvo a este aquí y ahora y se me presentan preguntas que me relanzan a aquellos imaginarios donde tantas veces me sumerjo, preguntas que desatan horizontes deshabitados: ¿qué hace a nuestra diferencia en este pedazo de tierra de 60 m2, 120 m2 o lo que sea nuestro retazo habitacional, ¿qué es lo que en realidad nos “conecta” o “asocia”, a través de ese cordón umbilical, al mundo? ¿Cuál sería la autopercepción, nuestra propia imagen corporal? ¿Qué es estar enfermo; ¿qué es un cuerpo-colectivo-social, enfermo?

¿Qué microrrealidades aparecen que no son nombradas por aquellos autorizados a decir, hablar, analizar? ¿O son nombradas sesgadamente, desde el límite que esa otra posición presenta? ¿Cómo nos dejamos deglutir por el aparato productivo y el control que ejercen las redes y lo virtual (así como por el capital-consumo), en esta maquinaria donde no podemos poner ese otro stop a estas omnipresencias, a este control invasivo que penetra nuestra piel mucho más que el covid-19 u otros virus? ¿En qué prácticas y haceres aparecemos y en cuáles desaparecemos como sujetos? ¿Qué respuestas damos a los órdenes e imperativos mundiales, gubernamentales, laborales, o cómo resistimos al aparato de prácticas ejecutadas por saberes-poderes hegemónicos? ¿Cuáles son nuestras actuales micropolíticas?

¿Qué hace el silencio y la quietud? ¿Hay silencio y quietud? ¿Qué se detiene y qué continúa una marcha enloquecida? ¿Cómo re-versificamos la idea de solidarizarnos en esta instancia donde “cuidar” es estar lejos de todo? ¿Qué puede un cuerpo en estas circunstancias?

Volví a salir a caminar y a ver los árboles, las casas, las personas con sus máscaras o sin ellas, un grupo irreverente jugando a la pelota como si nada pasara ahora o como si nada hubiese sucedido en todo este tiempo, y todo ello resultó ser un alivio.

La escansión es una interrupción que produce un nuevo sentido, desde la dimensión inconsciente de nosotros mismos. El tiempo del inconsciente, el tiempo subjetivo, que va más allá de esa mismidad que creemos ser, y que también es cuerpo-inconsciente; es esta escansión temporal en la que algo distinto quiere realizarse, lo que en esa hiancia (abertura-apertura) se produce, y se presenta con las características del hallazgo. El inconsciente-cuerpo-subjetividad es entonces algo del orden de lo discontinuo, de lo evasivo y a partir de ahí, podemos pensar-sentir que hay otra temporalidad de nosotros sujetos-cuerpo; una temporalidad del inconsciente como la temporalidad del relámpago, perceptible en el lapsus o en un giro inesperado en una danza, en el trazo no controlado en una pintura, en una palabra desenfocada-desaforada, en el movimiento de cuerpos acoplándose en la calle de manera imprevista para decir otras cosas: la temporalidad de lo que aparece para desaparecer, de lo que se abre para volver a cerrarse, y en eso, irrumpe nuevo.