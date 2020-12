"Hay que sostener la unidad de cualquier manera"

“La lectura que hay que hacer tiene que ver con la unidad del peronismo”, sentencia sucintamente el experimentado diputado provincial Luis Rubeo para dar un pantallazo sobre la crisis del gobierno provincial con algunos de sus propios senadores a la hora de sancionar leyes importantes. Rubeo marca que también falta diálogo con los diputados peronistas pero se diferencia: “No estamos de acuerdo en tomar posiciones en alianza con opositores que perjudiquen al Ejecutivo”. Dice que para el año que viene el relanzamiento del gobierno “debe ser integral, también junto a los legisladores que tenemos mucho para aportar”, y señala que “quedan tres años de gobierno, es un buen tiempo para hacer muchas cosas”. También habla de las leyes de seguridad pública y el protagonismo político del ministro Marcelo Sain.

Para el diputado Rubeo los conflictos internos del peronismo provincial surgen de “la falta de diálogo y coordinación” entre los distintos sectores. “Nosotros tenemos que sostener la unidad de cualquier manera porque fue la que nos llevó a ganar las elecciones después de 12 años, y ahora hay que sostener ese triunfo en el que todos los sectores del peronismo contribuimos para obtenerlo”.

Sobre la debilidad legislativa del gobierno, sostiene que “está marcada porque tenemos la Cámara de Diputados en manos del Frente opositor que decidió ser opositor desde antes de asumir. Después de perder las elecciones ellos estuvieron seis meses preparándose para ser oposición y es lo que están llevando adelante. Entonces eso hace que nosotros deberíamos tener políticas mucho más aceitadas con la Legislatura con un nivel de diálogo mucho más fluido. Hay veces que funcionamos con algunos proyectos de ley con el criterio que nosotros creemos pero no porque hayamos diseñado una estrategia en conjunto con el Ejecutivo, nos cuesta muchísimo coordinar”.

Sobre el necesario diálogo afirma que “que hace falta más relación con los ministros y el gobernador. Nosotros en su momento tuvimos una buena instancia con (el ex ministro de Gobierno, Esteban) Borgonovo pero eso se resintió con su salida del Gobierno. Y nuestro presidente de bloque Leandro Busatto toma contacto con los funcionarios del gobierno según sea la temática, pero no es un diálogo que está sumamente aceitado”.

El diputado peronista está convencido de que “hay que esperar que finalice este año y tenemos que replantear toda la tarea legislativa y tenemos que replantear todo el posicionamiento del peronismo y más en un año electoral como el que tenemos que afrontar. Hay que sostener el gobierno de Omar Perotti que es el gobernador de todos los peronistas, así como nosotros tendremos que poner cosas desde la Legislatura, el Ejecutivo también”.

Sobre los reiterados conflictos políticos con el grupo de senadores peronistas que conduce Armando Trafferri, Rubeo explica a Rosario/12 que “yo no tengo contacto con el bloque de senadores del peronismo, sí individualmente con alguno de ellos. Pero también veo que reclaman una falta de diálogo y de acuerdos con el Ejecutivo, pero lo que me parece es que debe haber todo un relanzamiento después de esta pandemia que nos descolocó a todos. Y ahí los legisladores vamos a tener un rol importante porque mucha de la agenda que hay que desarrollar tiene que ver con proyectos de ley que se deben tratar en la Legislatura. Nosotros a pesar de que estemos en minoría también tenemos cosas para aportar”.

-A pesar de reclamar más diálogo, ustedes los diputados votan casi siempre alineados con las políticas del gobierno. Pero los senadores peronistas a veces votan en contra de los deseos del Ejecutivo y aliados con la oposición…

-Nosotros no compartimos ese criterio. Lo primero que tenemos que asumir es que somos oficialistas. Habrá que ver cuáles son las motivaciones que llevan a los senadores a plantearse de esa manera, yo no me animo a marcar cuestiones en ese sentido pero sí digo que estamos representando también al gobierno de todos los peronistas, eso es lo que tenemos que entender los diputados, los senadores, las autoridades partidarias, los militantes. Hay que volver a repensar una estrategia porque quedan tres años de gobierno, es un tiempo importante en el que se pueden hacer muchas cosas.

-¿Qué piensa de la polémica en torno a las políticas públicas de seguridad, las leyes que se vienen y el protagonismo del ministros Marcelo Sain en la escena política provincial?

-Hay que dividir la respuesta. Una cosa son las leyes de seguridad que por primera vez en muchos años van a poder democratizar a la fuerza y se están sentando bases muy importantes en tal sentido para poder solucionar los problemas de inseguridad que tenemos los santafesinos. Y por otro lado creo que a veces el excesivo protagonismo de algunos funcionarios conspira contra estas cuestiones. Cuando uno tiene la tarea de gobernar tiene que tener la ductilidad suficiente como para tratar de llevar adelante políticas de consenso y sobre todo en una Cámara de Diputados en la que somos claramente una minoría. Tenemos que entender que estas cosas no se solucionan a través de whatsapp o de Twitter. Lamentablemente a veces las formas terminan perjudicando el fondo.