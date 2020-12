Silvina Batakis: "Sería un buen gesto que la Ciudad decidiera devolver lo que recibió de más"

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, manifestó este lunes que "sería un buen gesto que la Ciudad de Buenos Aires decidiera devolver lo que recibió de más", es decir, el punto extra de coparticipación que le cedió la gestión de Cambiemos en 2016 junto al traspaso la Policía Federal.

En el mismo sentido se había expresado este domingo el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro: “Sería muy bueno que Larreta devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri", reclamó el funcionario.

"Nosotros no le estamos quitando nada a la Ciudad, sólo estamos corrigiendo un exceso enviado en la gestión anterior, donde no hubo ni siquiera un expediente que justificara ese exceso", dijo Batakis en declaraciones radiales. Según explicó, "la Ciudad de Buenos Aires no forma parte del régimen de coparticipación", sino que "lo que sí sucede es que Nación cede parte de sus recursos a la Ciudad".

"En la firma del Consenso Fiscal acordamos que la coparticipación no es la vía idónea para transferir recursos. Hay que establecer cuál es el valor de esa transferencia y es lo que se está discutiendo en el Congreso", subrayó. En ese sentido, consideró que "sería un buen gesto que la Ciudad de Buenos Aires decidiera devolver lo que recibió de más" desde el traspaso de la Policía Federal.

"Venimos dialogando con todas las jurisdicciones argentinas y este consenso es el resultado de estas conversaciones", agregó sobre el Consenso Fiscal que los gobernadores de todas las provincias, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron este viernes, en apoyo a la postura nacional.



Ese consenso, dijo este domingo Wado de Pedro, “es un buen antecedente para que ningún otro presidente haga lo que hizo Mauricio Macri", al aumentar el monto de la coparticipación "por decreto para favorecer a la Ciudad”, ya que el mismo "dice que los gobernadores firmantes entienden que la funciones traspasadas por el Gobierno Nacional a cualquiera de las provincias debe ser por ley", puntualizó el funcionario.