Tajos en la tierra

Walter Alberto Pengue y Juan Fal (compiladores)

Ediciones UNGS

La llamada “crisis ecológica” es considerada como una “crisis civilizatoria”. Se percibe de distintas maneras y llega a la sociedad de distintas formas, pero todas tienen un factor común: el aumento de la degradación ambiental y el deterioro de la calidad de vida de millones de humanos acompañados por un proceso de sobreexplotación de recursos vitales para todos. Para los compiladores, tanto la sociedad global como las sociedades nacionales parecen dejar bajo la alfombra, o para más adelante, situaciones que luego de su impacto no se pueden soslayar o detener. Argentina no está ajena a esta situación. A pesar de los enormes costos ambientales y sociales generados por la economía de rapiña que se ejerce sobre su territorio y sociedad, se pretende no percibirlos o incluso vilipendiarlos con perspectivas parcializadas o miradas sesgadas. En este libro se estudian los recursos naturales, su creciente escasez y limitaciones tanto desde un análisis global como desde un abordaje sectorial de lo que hoy sucede en el país con áreas estratégicas como la agricultura, la forestación y la minería.

https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2020/12/9789876305167_completo.pdf