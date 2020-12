Aborto legal: el debate del día

El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria de Embarazo --que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación-- obtuvo dictamen por amplia mayoría de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados y se trata desde las 11 en una sesión que estiman se extenderá hasta la madrugada. Primero se tratará el proyecto IVE y luego el Plan de los 1000 días. Para conocer los detalles del proyecto, podés leer el artículo publicado por Mariana Carbajal en este diario.



Sobre este tema, las y los [email protected] debatieron, acá los pasajes más destacados:

La ciencia biológica o médica no responde esas preguntas porque pertenecen al campo de la filosofía. Es un embrión de 14 semanas, te diremos desde la ciencia. Qué cuándo un embrión pasa a ser un ser humano? No se puede definir. Hay quien dice que la primer célula producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide es un ser humano. Hay quién dice que no, porque es sólo una célula. Y lo mismo vale para cuando son dos o cuatro u ocho. Inclusive miles. Es decisión de nuestras generaciones definir una frontera entre embrión y ser. Y la discusión es de mucha complejidad. Nada es totalmente objetivo respecto de la definición del ser humano y su vida. Nos guste o no, tenemos que sentarnos y definirlo como sociedad. Por más trabajo que dé. Y aceptar lo que se defina, aunque no nos parezca del todo correcto. Es lo que hemos hecho desde siempre los que desde hace décadas estamos a favor de la libre elección de las mujeres.

Negrolor

Está perfecto que un auténtico y verdadero católico esté en contra del aborto, a favor de sostener que la tierra es el centro del universo y que María fue fecundada por una paloma, eso no significa que las leyes de una nación que la integran diferentes ciudadanos con diferentes credos tengan que estar legislados por lo que sostiene una religión. ¿Ud estás diciendo que los sacerdotes en opción por los pobres no son católicos? ¿En donde se consigue el "católico censeiser" para medir catolicidad? ¿Ud está diciendo que Dios no es católico? Digo, mandó a matar a su hijo (ni a un embrión, mandó a matar a su hijo ya crecidito)... leyendo la biblia lo único que me queda claro es que Dios acepta el asesinato en todas sus formas, la esclavitud y el sometimiento de la mujer ¿Eso es de buen católico?

El_Pierrot

Todo bien con lo que piensan los católicos. Pero lo que es fundamental es que un país no puede tener legislación solo para quienes profesan una religión determinada. Los legisladores han de tener en cuenta al conjunto, más allá de una religión. Una política de estado, pública, no debe atarse a preceptos o creencias religiosas particulares. Eso avasalla derechos de terceros. Y esto no debería ofender a quienes profesan ninguna religión. En su vida privada podrán ejercer sus convicciones. Aunque, permítanme decir, conozco a varios y varias hipócritas que dicen y hacen diferente con relación al aborto.

Paula_ciudadana

Honestamente quien crea que la IVE significa " la promoción a la práctica del aborto" es, siendo magnánimo, un estúpido; porque hay que ser bastante estúpido para creer que, para una mujer, abortar es ir de parranda; y hay que ser aún más estúpido para creer que lo harán por "vivir la experiencia"; y, si el crédulo en cuestión, se siente ofendido lo lamento profundamente porque encima de estúpido es un tonto exhibiendo así las dos aptitudes básicas primordiales e imprescindibles para ser un adherente y votante de las atrocidades que comenten y promueven los sociópatas; es un tema de salud pública, es una cuestión de ESTADO que supera, y por mucho, cualquier "creencia" personal o de afiliación dogmática de la religión o credo que fuere y, quien no lo entienda debe reflexionar fuertemente que, trascendiendo a su fe, existe la sociedad a la que pertenece y tiene derechos y su obligación es respetarlos conscientes que nuestros derechos (y eso incluye las cuestiones de fe) terminan donde empieza el derecho de los demás.

hg_xyz

Si se decide la objeción de conciencia institucional, se soluciona un problema creando otro. La objeción se dará de hecho, con o sin objeción institucional, porque en toda institución medieval no hay lugar para un ejercicio libre de la profesión y el personal es filtrado en virtud de su medievalidad manifiesta. Bien vendría que los profesionales de bien se acumulen en la actividad pública y quiénes ejercen en instituciones que tengan objeción de conciencia no puedan trabajar en el sector público o instituciones sin objeción. Con eso, estaría a favor de que haya objeción institucional. Va a quedar claro quien quiere mazmorras moralistas o servicios de salud y uno podría elegir en base a eso. Porque todos estos moralistas si les tocan el bolsillo seguro reculan enseguida.

Sun_Tzu

Supongo que habrá efectores privados que querrán cobrar la práctica y otros que por su ideario no. Si están obligados a derivar no veo inconveniente. El Estado podría garantizar la práctica incluso sin universalizar la atención en todos lados, simplemente identificando todas las instituciones a su cargo donde se va a garantizar la práctica, y que esas instituciones permitan una cobertura razonable del 100 por ciento del territorio del país.

el_griego

Estamos de acuerdo que sería mejor que no existieran cosas como esa, pero también espero que seamos lo suficientemente sensatos para entender que lo importante es mejorar las cosas con respecto a la situación actual, no con respecto a un ideal mágico.

luisaugustofretes

Formá parte de la conversación, ¡sumate a [email protected] de Página/12!