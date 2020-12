Expectativa por la temporada

“La reactivación del turismo trae buenas noticias para las economías regionales. Es un buen comienzo y ojalá se mantenga hacia el verano”, dijo Aldo Elías, presidente de la Cámara de Turismo (CAT). Este jueves, el Indec informó sobre los datos de turismo internacional de octubre, que mantienen el carácter de lo que fue el año: se registró una caída interanual del 98 por ciento. El AMBA aprobó recientemente el ingreso de turistas de países limítrofes, aunque todavía hay poco movimiento.

Sin embargo, con el comienzo de la temporada de verano en el horizonte cercano para el turismo interno, el sector enfrenta una situación diferente al invierno, cuando el movimiento fue prácticamente nulo en medio del crecimiento de la curva de contagios de la pandemia. Un termómetro de la temporada que comienza en enero fue el pasado fin de semana extra largo. Según datos de la Cámara de Turismo, la Costa Atlántica tuvo un movimiento de plazas del orden del 70 por ciento. También hubo intensa actividad en destinos clásicos del sur como San Martín de los Andes y Bariloche, Villa General Belgrano y Villa Carlos Paz (Córdoba), el Litoral y el norte del país.

Desde comienzos de diciembre las provincias argentinas comenzaron a abrir sus puertas al turismo. “El fin de semana pasado fue una bocanada de aire de cara al verano. Sabemos que no vamos a tener este nivel de ocupación, pero sí pudimos constatar que hay ganas de viajar y que en general anduvo bien el protocolo sanitario”, indicó Elías.



"La dificultad para viajar al exterior y la necesidad de despejarse después de ese año tan complicado pueden impulsar la actividad en esta temporada, ¿cuáles son los factores que explican su recaudo?", le preguntó este diario al presidente de la CAT.

“Por un lado, la situación de la pandemia. La realidad es que este verano las personas mayores difícilmente se vayan de vacaciones. Lo mismo con los grupos de riesgo. Pero además está la crisis económica. Los empresarios que están prendiendo una vela para no quebrar, no sé si se van a tomar vacaciones, al igual que los trabajadores de empresas muy afectadas”, respondió Elías.

Protocolo y precios

“El tema del protocolo se viene manejando relativamente bien. Hay que ver qué pasa cuando la mayor cantidad de gente llegue a los destinos de vacaciones. Ahí va a ser muy importante el rol que tengan los intendentes”, indicó Elías en relación a la cuestión sanitaria durante la temporada. "Con respecto a los precios, por un lado el que ofrece tiene que entender que es un negocio en donde no se puede stockear y si una cama no se vende, se pierde. De parte de la demanda, no hay necesidad de pagar de más, es un país hermoso y muy grande que proporciona oferta para todos los gustos", agregó.

Turismo internacional

"Se abrió una prueba piloto desde países limítrofes al AMBA. Pero el movimiento fue muy poco. Si se sigue avanzando, más provincias podrán acceder al ingreso de turismo internacional y también se podrá abrir a más países de origen", explicó Elías.