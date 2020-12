Escenarios y cielos abiertos

Plataforma Lavardén habilita actividades presenciales, y tímida y cautelosamente algo de lo que era vuelve a su normalidad. Más o menos, así los tiempos. Lo que de veras importa es que el Estado impulse la organización de los espectáculos. Ayer, justamente, tanto la Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavardén –sin olvidar su “prueba piloto” realizada una semana antes- como Teatro La Comedia –desde la Secretaría de Cultura y Educación- volvieron a la actividad. Hoy a las 21 se suma Teatro Lavardén con Tiago & Los Pájaros y el show Lennon Lives, su homenaje a la música del beatle. Las entradas se pueden adquirir por internet, la asistencia está controlada, y la novedad es que el streaming permanece como opción simultánea.

“El Estado necesita salir y estar a la altura de lo que sucede”, sintetiza a Rosario/12 Pichi De Benedictis, programador de Plataforma Lavardén. “De acá al 28 de febrero, todos los viernes exceptuando los feriados, habrá espectáculos en la Terraza de la Cúpula con Abierto al Cielo. Los shows también se van a grabar para ser emitidos con posterioridad”, agrega. “Creo que inevitablemente el Estado tenía que habilitar sus espacios. No sólo hemos habilitado la Terraza, también la Sala de las Miradas –donde se exhibe la muestra Imágenes del periodismo y la cultura de Revista Barullo-. El Estado tiene que saber que su posición no es la misma que la de los centros culturales independientes, a los que tiene que cuidar. En este sentido, tiene una doble responsabilidad. Tiene que cuidar de acuerdo a lo que pregona, con los protocolos, y no solo al público sino también al protagonista y al empleado. El ingreso al lugar es lento, se controla el ascensor, si se quiere ir al baño hay que avisar porque alguien te va a guiar, si los músicos van a presentar un show con invitados tienen que saber que la capacidad es limitada y adaptarse. Esto es un puente entre la salida de este confinamiento hacia algo que no sabemos si es lo que se denomina la nueva normalidad o un volver a encerrarnos, producto de una nueva ola que podría venir; estamos en el medio y tenemos que cuidarnos”, señala.

La venta de entradas para todos los espectáculos es por internet y como dice Mario Giacomini, programador del teatro, “así todo queda registrado, para que podamos tener control sobre si alguien se enfermó y poder proceder para aislar. Con el programa #LaSeguimosEnVivo el control fue total. En siete meses pasaron 200 bandas por Lavardén y no tuvimos un solo contagio. Aprendimos a vivir en este nuevo mundo, nos acostumbramos. Y sabemos que esto va a durar un tiempo más. Por lo menos encontramos una herramienta que nos permite seguir trabajando, aun cuando sea en estas condiciones, con una menor cantidad de público y de recaudación”.

En este sentido, De Benedictis explica que “no podíamos abrir la Terraza gratis, por decirlo de alguna manera. Si bien el Estado tiene el deber de brindar servicios, si fuera gratis estaríamos perjudicando a la cantidad de centros culturales independientes que están volviendo a la actividad y han pasado unos meses horribles. Por eso se cobra una entrada de 300 pesos, que es lógica y no es cara para el público, con el fin de no competir con los centros culturales, porque también los artistas tendrán que ir allí. Es algo que requiere de muchos cuidados y atenciones. Hay que prestar atención a la actividad pero también al contexto cultural”.

La vía doble, presencial y streaming, ofrece un camino antes no explorado. Como destaca Giacomini, “es la opción para la gente que teme salir a un lugar público, o también porque no lo desea. Muchos están ansiosos por asistir, pero hay que explicarles el respeto por la distancia, el protocolo, y a quienes no puedan salir darles la opción del streaming, que es lo que tenemos funcionando desde el invierno. Se abre un camino nuevo, para la gente también. Además, el streaming queda abierto y se puede ver en cualquier otro momento. Por otro lado, el ciclo #LaSeguimosEnVivo le dio a los artistas la posibilidad de ser vistos en lugares donde no tenían llegada, gracias a la pantalla de 5Rtv, así como en Rosario pudimos también ver artistas de otras localidades”.

Por lo pronto, el Teatro Lavardén tiene previsto un show más el sábado próximo, con la presencia de la big band rosarina The Rock and Rule Swing Band. Y de acuerdo con lo que informa Giacomini, “está casi confirmado que el 17 vendría Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu, para un show acústico. En enero vamos a festejar un poquito atrasado el cumpleaños del “Cholo” Montironi con el trío. Hay propuestas que todavía no están cerradas, pero son muchas y vamos a arrancar fuerte el año”.

En lo que respecta al ciclo Abierto al Cielo, De Benedictis resalta que “hemos cuidado algunas cuestiones que tienen que ver con la paridad de género, la diversidad de estilos musicales, y tratando que en la medida de lo posible converjan disciplinas distintas, para mostrar también el trabajo de la gente que hace danza y teatro. Probablemente, para la necesidad que hay es muy poco, pero trataremos de abrir nuevas fechas, es algo que estamos estudiando”.