El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón aseguró que la oposición logró avanzar en puntos clave para destrabar la investigación del caso $Libra , pese a lo que definió como maniobras del Gobierno para dilatar el proceso.

En diálogo con la 750, el legislador santafesino destacó que definieron las autoridades en la comisión, extender el plazo de trabajo hasta noviembre y acordar un mecanismo para resolver empates. “El Congreso se puso de pie y le está poniendo mayores límites al Gobierno”, afirmó.

Una sesión con varios frentes

Paulón adelantó que la próxima sesión de la Cámara baja podría realizarse el 20 o el 27 de agosto. Allí se debatirá el nuevo reglamento de la comisión $Libra, los proyectos de distribución de recursos de los gobernadores y se buscará resistir los vetos presidenciales a las leyes que aumentan jubilaciones y mantienen la emergencia en discapacidad.

“Preferimos posponer una semana para llegar más armados a una sesión que va a ser muy interesante y muy caliente”, señaló.

La oposición consiguió este martes un avance fundamental para reactivar la comisión investigadora, que llevaba meses paralizada por la imposibilidad de elegir autoridades, en medio de maniobras dilatorias del bloque oficialista y sus aliados, con el presidente Javier Milei en el centro de la escena.

De cara a la votación, Paulón advirtió que el cierre de listas del domingo “puede generar nuevos aliados y muchos heridos, y eso influye” en el recinto.



También alertó sobre la situación económica: “Es un momento débil, donde el plan económico marca fatiga. Vamos a tener una inflación cercana al 2 por ciento, que habla de una aceleración. La gente no llega a fin de mes. Siguen pensando el país como una tabla de Excel. Hay que dejar de hablar solo de la macro y mirar la micro, porque la gente la está pasando mal”, cerró.