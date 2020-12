El sonido que es toda una pasión de la ciudad

El Festival Internacional de Armónica de Rosario no sólo persiste en este año inclemente, también redobla esfuerzos y congrega una programación de relieve. Con auspicio del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, la quinta edición del Festival comenzó ayer y hoy continúa su andadura virtual a través de su Canal de YouTube y por la pantalla de 5Rtv, el canal público de Santa Fe. Esta noche a partir de las 20, con la conducción de Anabel Barboza y Martín Chemes, el Festival incluirá las presencias de Franco Luciani, Claudio Valenzuela (Chile), Escuela Playing for Change Diamante, Indiara Sfair (Brasil), y Lee Oskar (USA).

Cada uno de los nombres, un capítulo de importancia musical. Entre ellos, el notable Lee Oskar. Pero mejor las palabras del organizador inclaudicable que es Martín Chemes: “La premisa de este año era prevalecer, con el objetivo de persistir, para volver a darle un espacio de crecimiento a la armónica en Rosario. La armónica ha crecido muchísimo en la ciudad y Lee Oskar, que estuvo en la primera y tercera edición, habló públicamente de Rosario como la capital de la armónica en Latinoamérica. Él es la estrella número uno a nivel mundial de la armónica, con más de 50 años de carrera, premios Grammy, alguien que visita muchas ciudades y fabrica armónicas hace 40 años. En Rosario vio algo distinto y creo que tiene que ver con la pasión que hay en esta ciudad por el arte, la música y la armónica. En un año particular como éste, teníamos que llevarle música a la gente, de manera gratuita, y no frenar esta máquina que es el festival, dedicado a un instrumento en continuo auge”, explica a Rosario/12.

Nuevamente en Lavarden –“lugar que se ha vuelto nuestra casa”-, el Festival es un lugar de crecimiento compartido, con el sueño puesto en “que me exceda”, dice Chemes. “Me lo imagino por muchísimos años, y cuando no esté que sea llevado adelante por otra persona”, agrega. Quién continúe tamaña tarea se verá, pero lo cierto es que deberá tener la infatigable voluntad del músico, capaz de congregar voluntades internacionales. “La grilla es espectacular, y fue bastante difícil. Además, si iba a ser virtual, debía ser muy llamativo y doblar la apuesta. En lugar de una noche son dos (ayer y hoy), con diez shows de armonicistas y artistas internacionales. En un contexto de pandemia, se logró que cada artista se grabara en su país con sus músicos. Lo pudimos hacer gracias a la generosidad de quienes se sumaron. Se ha grabado en Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Chile, en provincias de Argentina. No fue sencillo para los músicos, algunos pudieron juntarse, otros no, pero sin dudas fue gracias a ellos”, agrega.

Otro rasgo distintivo en Martín Chemes lo implica su tarea docente. Esta noche, el Festival incorpora la presentación que a sala llena hiciera la Escuela Playing for Change Diamante el año pasado en Lavardén. “Vamos a mostrar una especie de documental, donde veremos el trabajo que venimos haciendo en la Escuela hace tres años, con niños y niñas adolescentes en formato de banda y orquesta, con batería, bajo, guitarra, piano y ¡más de diez armónicas sonando al mismo tiempo! Hemos armado un repertorio con el cual los chicos se presentaron el año pasado con un show espectacular. Tenemos el registro. Este año la escuela va aparecer con entrevistas a alumnos y al director. Son chicos de bajos recursos económicos y se les enseña música de forma gratuita. Con todas las complejidades de la niñez y la adolescencia, ellos encuentran en la música una herramienta para ir transformando su realidad”, comenta.

“Cada una de las noches tendrá su momento emotivo”, destaca Chemes. Y la de ayer fue muy especial, ya que involucra a una figura muy querida por el músico: “Hicimos un homenaje a quien fue mi primer profesor de armónica, además de ser el primer profesor de armónica de Rosario, Walter Gómez, que tiene 88 años. Pudimos hacer un rescate de su música e historia, y le hicimos la entrega de un reconocimiento por medio de su hijo, Yayi Gómez, que también es armonicista, saxofonista, clarinetista, un muy reconocido músico de la ciudad. Walter Gómez fue quien empezó con orquestas juveniles y ahí comencé a tomar clases, alrededor del 2001. Él me transmitió la pasión por la música y la docencia. Me contaba que en los ’60 y ‘70 tenía orquestas juveniles con las que tocaba por Rosario y en los carnavales de la provincia, y que compitieron en el Mundial de Armónica de 1974 y ganaron el primer premio de orquesta juvenil de armónica. Fue quien plantó la semillita de lo que pasa hoy, con toda una camada de profesores que fuimos sus alumnos. Creo que hemos recibido esa cuota de locura por el instrumento”.

La noche de hoy abrirá con el notable y rosarino Franco Luciani, “con un repertorio de tango y folklore en una apertura de mucho nivel. Luego tendremos a Claudio Valenzuela desde Chile, uno de los armonicistas y profesores más emblemáticos de su país, fundador de la legendaria banda de blues y rock El Cruce, que convoca entre 15 y 20 mil personas cada vez que toca. Seguirá el momento emotivo con los chicos de Diamante. Yo voy a presentar una canción nueva en formato dúo con Leo Moyano en un muy lindo video que filmamos en los espacios de Plataforma Lavardén. Y va a estar tocando Indiara Sfair, de Brasil, que es una genia. Es la heroína de todas mis alumnas de Diamante, es el ejemplo de una súper profesional, vivió mucho tiempo en Estados Unidos y viene de grabar con Jeff Beck; es muy joven, con una trayectoria muy buena, y lidera con la armónica los mejores escenarios del mundo. ¡Y qué decir del cierre de Lee Oskar!, tocando desde Seattle canciones de su próximo disco con su banda, las adelanta para el festival en exclusiva. El festival tiene un audiologo, es una canción inédita que donó Lee Oskar y estará en el próximo disco. Se trata de alguien que ha tocado con gente como Tony Bennett, Ray Charles, Jimmy Hendrix. Que decida donar un audiologo al festival es mucho apoyo de su parte. Él cerrará la programación con más de una hora de música”, concluye el músico.