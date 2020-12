“Le pido al gobernador que cambie de política”

Nora Giménez, con una vasta trayectoria en la vida política salteña dialogó con Salta/12 del año legislativo y lo que puede ser el broche de oro con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Destacó el esfuerzo de los legisladores nacionales del Frente de Todos para conseguir unos $5.000 millones extras que llegarán a la provincia para salud, producción, hábitat y viviendas, y si bien considera positivo y justo el presupuesto nacional 2021, aseguró que hace falta discutir la coparticipación y pensar en un país federal en materia impositiva.

Su militancia comenzó a los 16 años en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), y durante la dictadura vivió primero la persecución y luego la cárcel hasta el 83, desde su salida militó hasta el día de hoy junto a los organismos de Derechos Humanos y asegura que nunca dejó de ser peronista.

El año pasado ingresó como senadora nacional, lugar que consideró un reconocimiento a su lucha y agradeció a Cristina Fernández de Kírchner y Wado de Pedro por apoyarla en su postulación “y al pueblo salteño por su voto”.

Para la legisladora, en 2021 el FdT local debería llevar lista única y no ir con el frente del gobernador Gustavo Sáenz, a quién criticó duramente por la falta de iniciativa en su gestión y porque “su única manera de resolver un problema cuando se le complica es a través de la represión”.

-¿Cuál es el balance que haces del año legislativo?

-Bueno, el año se va a extender, porque de acá a fin de año tenemos dos sesiones más, pero en enero vamos a tener extraordinarias para tratar 25 proyectos, que son todos del índole económico e impositivo.

Pero comparando el año pasado con este, la diferencia fue muy grande, estamos con más de 35 sesiones, mientras que el año pasado no llegaron a 10. Quiero destacar que hubo una fuerte gravitación en el Senado de encarar la situación de la pandemia pero sin abandonar las cuestiones estratégicas, como el tema de la deuda y la justicia, y poner en funcionamiento un recambio de modelo, de uno especulativo de los últimos cuatro años, a un modelo de empleo y producción.

También quiero destacar que se trabajó con un criterio federal, tuvimos una presencia muy fuerte los legisladores del NOA y NEA para plantear en todas las leyes la consideración de las provincias más pobres, y todo eso se vio en resultados, como en el Plan inclusivo para Pymes, que logró cuatro líneas de financiamiento con iguales montos y plazos de gracia para todas las provincias.

-¿Qué significó el Impuesto a las grandes riquezas?

-Yo creo que se justifica absolutamente dentro de la coyuntura, este gobierno recibió el país en una situación muy crítica, resultado de la política de endeudamiento externo y de especulación interna y del quiebre del aparato productivo.

El Estado argentino, y este gobierno, hizo un gran esfuerzo para sostener la economía, que redundó en beneficio de los sectores más afectados por la pandemia, pero le permitió seguir comercializando y acumulando riquezas a los sectores concentrados que en general están vinculados a la exportación. Por lo que pedirles hoy ese esfuerzo extraordinario, por única vez, es coherente.

Acá no había una estructura de Salud Pública en condiciones como para asistir a la población en esta situación de pandemia y, sin embargo, se logró una inversión y un ordenamiento que nos permitieron recuperar el Estado nacional y desarrollar en muchas provincias los salvatajes suficientes para poder afrontarla.

El Estado enfrentó las dos cosas, la crisis económica de arrastre profundizada por la pandemia, y la pandemia desde lo sanitario. No existía Ministerio de Salud Pública, eso hay que recordarlo, entonces un aporte por única vez a quienes más tienen y han declarado su fortuna personal, pero sin tocar sus estructuras productivas, me parece que es más que entendible, nadie va a quebrar por esto.

-Presupuesto 2021 ¿Qué te pareció?

-Venimos de una situación tan crítica entre la deuda y la parálisis que generó la pandemia, que no teníamos mucho margen para hacer otra cosa. Pero me parece que fue determinante la postergación hasta el 2023 de los compromisos de la deuda, porque si no, el presupuesto debería haber estado destinado en su gran mayoría al pago de esa deuda. Sin embargo, hoy está destinado al programa de recuperación en todo el país. Ese creo que es el primer logro.

Además, se han respetado criterios de inversión en sectores estratégicos como salud, educación, se creó el Fondo especial de Defensa, otro para seguridad y no se descuidó la justicia. Pero, por otro lado, se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar el funcionamiento del Fondo de Sostenibilidad de los jubilados. Anses estaba prácticamente quebrada por el Fondo de Reparación Histórico y las deudas que tienen las provincias, todo resultado de las políticas de Macri, entonces se hace ese esfuerzo para lograr el aumento en los jubilados, que a todos nos hubiese gustado que sea mayor, pero los números que se manejan son los que hoy permiten garantizar esta movilidad.

Pero, por ejemplo, se logró mejorar algunos subsidios como el incentivo docente, que es muy importante porque es una mejora en su remuneración, y el subsidio para el transporte.

Ahora, lo que me gustaría destacar es lo que se incluyó en el presupuesto y que fue gracias a la gestión y la presión que hicimos los legisladores del Frente de Todos, y por eso sale el Anexo 12 del artículo 11, que es donde se incorpora la aprobación de todas las obras directas o licitadas por $4.555 millones para Salta.

De allí, $2.500 millones son para Salud Pública, de los cuales $700 millones son para la mejora edilicia de seis hospitales cabecera de departamento, como Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Orán, Tartagal y Campo Quijano. A eso hay que sumarle $1800 millones para la compra de insumos y equipamiento para los servicios sanitarios de salud y para el personal.

Después se logró inversión para producción, son 40 proyectos aprobados fundamentalmente trabajados con intendentes, legisladores provinciales y con asociaciones productivas. Por ejemplo, en el norte se crea un fondo rotativo para los productores de ganado caprino y también vacuno, para la compra de forraje y alimentación de los animales en épocas de sequía o inundación, de $250 millones.

También hay un emprendimiento en Embarcación para la industrialización de frutas tropicales; en Mosconi, un centro para industrializar alimentos balanceados para el ganado vacuno. En Metán se va a crear un centro de faenamiento con frigorífico por $182 millones para que asista a toda la región sur. En los Valles se va a aportar maquinaria y en La Candelaria, un galpón para mejorar la producción de especias, especialmente el ají. Se van a crear mercados de comercialización, y en la capital provincial un Mercado de Artesanías para la zona norte y ferias itinerantes que trabajan combinadas con los mercados y que sirven para la venta directa de los productores del valle.

Y por último, se destinará otro millón para crear entre otras cosas un Centro de energías alternativas que va a abarcar Molinos, Seclantás, Payogasta y Cachi. Eso va a generar energía para 600 viviendas e impulsar el turismo y la producción. Eso sumado a otros proyectos de agua y cloaca, así como baterías de baños para viviendas rurales. Y para Rosario de la Frontera una inversión de $109 millones que se destinarán a la recuperación del centro histórico, las plazas y centro comercial.

-¿Cómo será el debate de la ley de aborto en Senado? ¿Tiene posibilidades de ser sancionada?

-Creo que va a ser un debate fuerte y con una elección muy pareja, pero creo que hay condiciones para que se imponga el voto a favor.

-¿Qué opinión tenés sobre la carta que publicó Cristina Fernández haciendo un balance del año de gestión? Sobre todo en cuanto su planteo hacia la Corte Suprema y la continuidad del lawfare

-El planteo de Cristina es muy valiente y sincero, donde reconoce los esfuerzos del Ejecutivo y rescata el trabajo legislativo con su fuerte compromiso para trabajar. Pero en cuanto al Poder Judicial hay que decir dos cosas, aunque parezca duro decirlo, hemos visto que en la última década los golpes de Estado, para garantizar los intereses imperialistas y concentrados, no han venido desde las fuerzas de seguridad y los militares, sino que han utilizado el aparato judicial, como sucedió en Brasil, por ejemplo.

La injerencia que ha tenido la Embajada de Estados Unidos en relación al nombramiento de jueces en Argentina también es un hecho a destacar. Por lo que está latente siempre el riesgo, y me parece que lo que hace Cristina es plantearlo desde la mirada de la defensa de los intereses nacionales.

-¿Qué va a pasar en las elecciones legislativas del año que viene? ¿Habrá unidad con el frente gobernante en la provincia?

-En las elecciones del 2021 vamos a plebiscitar fundamentalmente en términos de proyecto político al gobierno nacional y su rumbo, porque el gobierno de la provincia aparece sin proyecto y sin gestión política.

En ese sentido no tengo dudas que los salteños van a saber valorar ese esfuerzo y ese apoyo incondicional del gobierno nacional con nuestra provincia, más allá del signo político del gobernador.

El reconocimiento de Sáenz al apoyo del gobierno nacional no implica terminar en un entrevero y con un salto de vereda, creo que la referencia de la defensa de la política nacional es del Frente de Todos, por lo tanto nos debemos seguir construyendo una referencia propia en la provincia.

-Y ¿hay posibilidad de generar recambio y presentar figuras dentro del Frente? Porque hubo muchas críticas a la dirigencia local.

-Tiene que haber, necesitamos imperiosamente un modelo de construcción del Frente más horizontal, participativo y fundamentalmente con una referencia más clara. Estamos en condiciones de poner a los mejores hombres y mujeres como candidatos.

-¿Cómo evaluás la gestión Sáenz?

-Es una gestión sin iniciativa política. Me parece que no tiene decisión y pone el mayor de los esfuerzos en conseguir plata de Nación para resolver la falta de ingresos de la provincia producto de una falta de gestión en ese sentido, pero al mismo tiempo no hay un aprovechamiento de ese recurso en función de construir respuestas y estrategias de largo plazo.

No hay gestión pública, y eso hace que gran parte de sus problemas, que vienen de arrastre y que tienen que ver con la desigualdad, la carencia de obras de servicios en el interior sobre todo y la enorme concentración de poder, no nos permita vislumbrar caminos para salir de esta postergación.

Entonces cuando un sector sale a reclamar sus derechos, la respuesta es el ministro (de Seguridad) Pulleiro reprimiendo y esa es la peor de las señales, pensar que con represión se va a resolver la demanda de la sociedad.

Le quiero pedir públicamente al gobernador, que cambie su política, que nosotros estamos dispuestos a poner el hombro para que haya realmente un fuerte desarrollo de la política pública, que se aprovechen y rindan los recursos que vienen de nación.

Bueno, además, la base de lo que se consigue del presupuesto nacional para Salta por asignación directa es de $150.000 millones, y el presupuesto de Sáenz es de $157.000 millones, así que es vergonzoso, porque en definitiva los fondos que va a manejar la provincia van a ser prácticamente los que destina Nación.