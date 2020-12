Axel Kicillof cree que la vacunación en Buenos Aires llevará un mínimo de 6 meses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el proceso de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense "va a llevar 6 meses como mínimo" por lo que pidió a la población "continuar con los cuidados" para evitar contagios.



El mandatario bonaerense hizo las declaraciones al entregar patrulleros para el municipio de Pilar, donde además remarcó que en la provincia se pretende vacunar a 12 millones de personas.



"El factor central que permitió que no desbordaran los hospitales, que no hubiera que decidir a quién se le ponía un respirador fue la solidaridad del pueblo de la provincia", resaltó el gobernador al referirse al pico de la pandemia en suelo bonaerense.



En ese sentido, pidió a la población "seguir mostrando esa responsabilidad, ese compromiso con el otro que sirvió para salvar tantas vidas".



"El año que viene será de transición. Probablemente nos pasemos 6 meses vacunando y el 40 por ciento de esa responsabilidad estará en la provincia", continuó Kicillof.



El mandatario puso de relieve que se su administración prevé llevar a cabo "el plan de vacunación más grande de la provincia lo más rápido que se pueda", pero afirmó que "la vacuna no es un milagro ni es instantánea".



"Es un proceso que va a llevar 6 meses. Como mínimo, vamos a estar 6 meses vacunando", reiteró.



Por ese motivo, pidió que la sociedad "trate de no llegar contagiada" a las fiestas de fin de año para evitar que se enfermen las personas de riesgo y, al respecto, evaluó que se trata de "un sacrificio y un esfuerzo que vale la pena hacer".



"Estamos tan cerca de la vacuna que debemos hacer ese esfuerzo y tener más cuidado que nunca estos días. Las fiestas son un momento emotivo, de reunirse con afectos, lo peor que nos puede pasar es que contagiemos a alguien de riesgo", señaló.



En ese marco, sugirió "celebrar en exteriores y con el barbijo puesto el mayor tiempo posible" para poder llegar bien a la pospandemia, y poner la energía para recuperar todo lo que se perdió por ll covid-19 y por la otra enfermedad que fue el neoliberalismo".