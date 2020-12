Alberto Fernández destacó la figura de Moyano: "Si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT, con Néstor no hubiéramos podido hacer lo que hicimos"

"Cuando Hugo me preguntó si podía acompañarlos, le dije `debo acompañarlos´. Que proteste quien proteste y que se enoje quien se enoje. Gracias a Dios que tuvimos a los camioneros para pelear contra la peor pesadilla que hemos tenido, que es el coronavirus. Todo hubiera sido más difícil sin ustedes. Estoy acá como un compañero más", dijo Alberto Fernández desde el Sanatorio Antártida, donde el líder camionero Hugo Moyano decidió celebrar el Día del Camionero. El Presidente asistió junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien mostró su agradecimiento por el gesto de Moyano de poner el centro de salud a disposición de los enfermos de covid de la provincia de Buenos Aires y por el trabajo de los camioneros durante la pandemia. Fernández, que nació en el mismo sanatorio que visitó este martes, dijo que "si la vida nos quiso hacer pasar la prueba de peronismo, la aprobamos" en alusión a las prioridades que se estableció durante la pandemia: "primero la salud, después el trabajo y en tercer término la producción".

Hugo Moyano empezó el festejo agradeciendo la presencia del Presidente. Pero Fernández respondió a su turno que no hacía falta. "Que yo esté en el sindicato con Axel no debe llamar la atención de nadie. Cuando uno está en política debe decidir qué intereses quiere representar y cuando formamos el Frente de Todos tuvimos claro que queríamos representar a los que peor están y a los que trabajan. Todo lo que hicimos en pandemia fue porque tenemos alma de peronistas y para los peronistas no hay nada más importante que el trabajo y la producción", dijo. Y se tomó unos minutos para elogiar al líder camionero.

"Cuánto quiero y valoro a Hugo. Es un gran dirigente gremial. No hubiéramos podido hacer lo que hicimos con Néstor si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT en esos años", el Presidente. Y agregó que lo mismo les transmitió a los hijos del dirigente: "En este sanatorio se atendió a gente de todo el país sin otra condición que no fuera la de estar enfermo. Ustedes los camioneros tienen que estar orgullosos los dirigentes que hicieron este gremio. Lo digo por más que me critiquen. Se los dije a los hijos de Hugo. Por eso cuando me preguntó si podía acompañarlos le dije`debo acompañarlos´. Que proteste quien proteste y que se enoje quien se enoje. Gracias a Dios que los tuvimos para pelear contra la peor pesadilla que hemos tenido contra este enemigo invisible que es el coronavirus. Todo hubiera sido más difícil sin su ayuda. Estoy acá como un compañero más", dijo el primer mandatario.

El test de buen peronista

En más de una ocasión, durante su discurso el Presidente enfatizó que la pandemia puso a prueba su condición de peronista y dijo que siente que aprobó el examen. "La pandemia nos puso a prueba en nuestras convicciones: primero la vida, después el trabajo, después la producción. Si la vida nos quiso hacer pasar por la prueba de peronismo, la aprobamos, Axel", le dijo al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Hugo Moyano nos puso a disposición el sanatorio cuando no sabíamos si íbamos a tener barbijos. La ironía es que en el hospital de los camioneros es que no sólo se atendieron enfermos de la provincia de Buenos Aires, sino que hubo que enfrentar el parto de una mujer que tenía covid. Se atendió gente de muchas provincias. Cuento esto porque lo que pasa con este sanatorio ha pasado prácticamente con todas las obras sociales. Y cuántos detractores hay en la Argentina de ese sistema. Cuando hizo falta, se pusieron el problema al hombro".

El agradecimiento

Tanto el Presidente como el gobernador bonaerense agradecieron todo lo que hicieron los camioneros para combatir la pandemia. Kicillof dijo que no dudó un segundo en asistir al acto a pesar de que se encontraba aislado por haber sido contacto estrecho de un contagiado de covid. "Ni bien Hugo me llamó, acepté de inmediato. Cómo no iba a reaccionar así cuando la misma respuesta recibí cuando firmamos el convenio con el Sanatorio Antártida para recibir pacientes con coronavirus", dijo Kicillof, quien no se privó de hablar de Mauricio Macri. "Arrasaron con el sistema de salud, tienen una guerra santa contra el el Estado y se siguen postulando para cargos. Por eso quería referirme al gremio de los camioneros y hacer una referencia al sistema sindical de los trabajadores que merecen un agradecimiento por el hecho de que nos dieron de comer durante la pandemia. Transportaron los respiradores, los insumos médicos. En vez de quedarse en su casa salieron por todo el país. Sin ellos, nos hubiéramos quedado don nada. En el camión transportaban el virus. Han sido un eslabón clave para que el país siguiera funcionando en modo pandemia", dijo.

El acto había sido abierto por Moyano, quien anunció un bono de fin de año de 25 mil pesos para los camioneros y les dio la bienvenida al Presidente y al gobernador bonaerense. "Esto va a quedar en la historia de Latinoamérica, somos una organización gremial que ha luchado toda la vida. Compañero Presidente, Axel, van a ser recordados toda la vida por los trabajadores camioneros", dijo.

El acto terminó y los funcionarios y dirigentes gremiales se alejaron, como parece haberse alejado la pelea que Cristina Kirchner mantuvo durante años con el líder camionero y el fugaz coqueteo de Hugo Moyano con Mauricio Macri.