Chubut: escándalo por un audio y un video que mostrarían coimas para impulsar la megaminería

En solo unas pocas horas, la provincia de Chubut se volvió escenario de un gran escándalo político, luego de que se filtraran audios y videos cruzados de diputades provinciales que hacían referencia a recibir coimas a cambio de impulsar la explotación minera en el territorio. Ayer se dio a conocer un audio de WhatsApp de la legisladora Leila Lloyd Jones, en el que acusaba a sus pares de "recibir 10 millones de pesos" para que se aprobara el proyecto de zonificación minera, al que se le sumó la filtración de una cámara oculta en la que aparecía el legislador de Cambiemos Sebastián López pidiendo "cien lucas" para hacer lobby en favor de una empresa minera. En medio de un ya tenso clima social, marcado por las múltiples y masivas marchas en contra del proyecto del gobernador Mariano Arcioni, la filtración de estas declaraciones enrareció aún más el debate político, llegando incluso a que se rompiera el frente Cambiemos en la provincia.

"Me piden que les consiga laburo. No, les dije, vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos para que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras", se escucha que dice la legisladora por el Interbloque de Chubut Al Frente -un bloque que se escindió del oficialismo provincial a mitad de año-. En el audio de WhatsApp se escucha la voz de Lloyd Jones cuestionando la presencia de grupos pro mineros que realizaron un escrache en la puerta de su casa la semana pasada, debido a su oposición al proyecto oficial de zonificación minera.

Lloyd Jones aún no admitió ni desmintió públicamente que las declaraciones fueran suyas, y legisladores de todo el arco político están evaluando realizar una presentación judicial para que la diputada ratifique o rectifique estos dichos. Por otro lado, el procurador general de Chubut , Jorge Miquelarena, abrió una investigación para analizar el caso.

Pero mientras las acusaciones de Lloyd Jones todavía teñían de escándalo los portales provinciales, se sumó una nueva filtración: una cámara oculta en la que aparecía el legislador del Pro Sebastián López ofreciéndole sus servicios a un empresario minero para hacer "lobby" y "rosca política" en su favor, a cambio de dinero y protección mediática.

"Para pensar a futuro, y yo tener un compromiso con ustedes el día de mañana, obviamente esto es un equipo, y cuestiones que me permitan llegar... yo estoy hablando arriba de 100 lucas", remata López, habano en mano, en el video que trascendió durante el día ayer.

Mientras desde el entorno de López aseguran que "es todo una opereta" y que el video fue grabado cuando él no era aún diputado (era gerente de la Anses), sus declaraciones ya generaron un quiebre dentro del espacio político. La UCR Chubut decidió excluir a López del frente del que, hasta ayer, eran parte como Juntos Por El Cambio y anunciaron que pasarían a conformar el "Bloque UCR". Por otro lado, el presidente del PRO de Chubut, Ignacio Torres, dio una conferencia de prensa asegurando que irán "a fondo con lo que necesite la Justicia" y que "no vamos a dudar en avanzar en algo que tenga que ver presuntamente con un integrante de nuestro partido u otro".

"Nada de esto es nuevo. Chubut tiene una larga historia de escándalos y corrupción en torno a la megaminería. El extractivismo siempre trae estos problemas y degrada las instituciones. Hasta ahora lo único que ha generado este proyecto de ley son denuncias penales", indicó el referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Pablo Lada, a Página/12.

En efecto, Chubut atraviesa una elevada conflictividad social desde que, en noviembre, el gobernador Mariano Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto de zonificación que tiene como objetivo habilitar la megaminería en la meseta chubutense, algo que está prohibido desde el 2003 por la Ley 5001. La presentación de esta iniciativa causó gran descontento social, con multitudinarias protestas en diferentes localidades de la provincia que se repitieron también durante el día de ayer, luego de que se dieran a conocer las filtraciones.

"No se puede seguir avanzando con este proyecto si se sospecha que hubo coimas. No entiendo cómo el gobernador continúa impulsándolo sin investigar antes si no hubo pagos ilegales", denunció Lada. En efecto, ayer a la mañana, Arcioni brindó una conferencia de prensa en la que ratificó su decisión de continuar impulsado la zonificación minera. "Por uno, dos o tres irresponsables o lo que coño sea yo no voy a retirar ningún proyecto, no voy a hipotecar el futuro de los chubutenses", manifestó.

Informe: María Cafferata.