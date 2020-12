Gastón Remy se encadenó a la legislatura jujeña porque denuncia que Gerardo Morales le impide asumir

Al inédito hecho de no aceptar la renuncia de un diputado para impedir que asuma su compañero de partido, que debió haber accedido a su banca hace siete meses, se suma el original método de protesta que encontró Gastón Remy, economista y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, quien desde anoche se encadenó al ingreso de la Legislatura en San Salvador de Jujuy. Junto a decenas de militantes que lo apoyan en su reclamo, pasaron la noche en vigilia hasta la sesión de hoy, donde volverán a insistir con la exigencia de que sea aceptada la renuncia del diputado Iñaki Aldasoro, del Partido Obrero-Tendencia. El FIT tiene como tradición la rotación en sus bancas de los tres integrantes de la coalición, el PTS, el PO e Izquierda Socialista (IS) y Morales considera que en la provincia que gobierna la puede romper.

"No dan ninguna explicación, nosotros interpretamos que es un mensaje de disciplinamiento y proscripción en el marco de las denuncias que hicimos cuando quisieron hacer fraude en las elecciones de Ledesma, donde fui apoderado en 2017 y logramos darlo vuelta, además del remate del ingenio La Esperanza, del que PáginaI12 dio cuenta y de no aceptar prebendas y privilegios", dijo Remy a este diario, ya con las cadenas sobre su cuerpo. "Estar siempre del lado de los trabajadores y el hecho de no podernos comprar es lo que no nos perdonan", agregó. El FIT también viene apoyando la lucha contra el cierre de la mina El Aguilar, las duras huelgas de la UTA y la irrupción de miles de mujeres por el Ni Una Menos, junto a las protestas de los municipales y los vendedores ambulantes. "El encadenamiento no es una medida amigable pero no nos queda otra porque esta gente no entiende otro lenguaje que el de darles pelea, por no aceptar algo lógico como es la renuncia de un diputado", destacó Remy dispuesto a pasar la noche a la intemperie y bajo una lluvia torrencial.

Este jueves está previsto que la Legislatura de Jujuy trate la ley de Presupuesto 2020-2021 y el FIT pedirá el apartamiento del reglamento para que traten una vez más la renuncia de Aldasoro. "Es un presupuesto de puro ajuste, que también rechazamos", dijo el legislador electo que no podrá votar en contra.

Esta semana, en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de Córdoba asumieron nuevos legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Es el caso de Juan Carlos Giordano, dirigente de IS, en reemplazo de Romina Del Plá, del PO y referente sindical del Suteba Matanza. En Córdoba, Noel-Arganaraz-como-legisladora-del-Frente-de-Izquierda-en-Cordoba">Noel Argañaráz ingresó a la Legislatura en reemplazo de Soledad Díaz García del PO. A su vez, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pablo Almeyda militante de IS reemplazó a Gabriel Solano del PO asumiendo como legislador. La rotación de sus bancas permite que cada una de las fuerzas políticas que integran el FIT --desde su creación en 2011-- tenga representación parlamentaria. Funciona como mecanismo de consolidación de la unidad y también como contracara de los saltos de partido en partido habituales en lo que denominan "la casta política tradicional".



En Jujuy, desde mayo el diputado Iñaki Aldasoro, dirigente del PO-Tendencia presentó su renuncia y no fue aceptada por el oficialismo. Luego de maniobras dilatorias de quienes responden al gobernador e insistentes reclamos por parte de los diputados del FIT durante casi siete meses, el jueves 3 ingresó al recinto finalmente su renuncia. En esta sesión el oficialismo acompañado del voto del presidente del PJ y sus diputados más cercanos, lo rechazo sin fundamento alguno. "Algo que a simple vista resulta insólito, en realidad, confirma una decisión política del gobierno de Gerardo Morales y sus socios, de proscribir al Frente de Izquierda e impedir la asunción así del economista y dirigente del PTS, Gastón Remy", indicaron desde ese partido.

Desde el FIT aseguraron que realizaran medidas "para defender el derecho a que los legisladores electos puedan renunciar y ser reemplazados, sin permitir ningún tipo de proscripción por parte del Gobierno y las fuerzas políticas patronales". En ese marco se inscribe la marcha de ayer, el encadenamiento de Remy y la vigilia junto a sus compañeros y compañeras. Referentes de derechos humanos como Nora Ferreyra, Oscar Alfaro, Julio Gutiérrez. Mecha Sosa de la Agrupación docente Marina Vilte, y Nando Acosta de la CTA Autónoma se pronunciaron solidarios con el FIT y con el economista trotskista. "Es un caso más de avasallamiento de derechos democráticos elementales. #Moralesdevolvélabanca", expresaron en Twitter, al igual que su compañero Alejandro Vilca.