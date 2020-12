Inevitables

TEATRO

Encuentros breves con hombres repulsivos

Dos hombres en varias situaciones. Incomodados. Desajustados. Representando lo socialmente horrible, intimidatorio, terrorífico, repulsivo. Violencias explícitas, engalanadas a veces con amor, con cuidado, con deseo. Algo más cercano a lo animal. Obra adaptada y dirigida por Daniel Veronese, forma parte de la serie Experiencia, que parte de textos narrativos de David Foster Wallace y dramaturgia de Marcus Lindeen. Se trata de una propuesta que intenta, al decir de Wallace, “reconfortar a quién está alterado y alterar a quien se sienta cómodo”. Entrevistas breves con hombres repulsivos es el título del volumen de cuentos que inspira esta segunda entrega de la serie, con iluminación de Ricardo Sica y asistencia de dirección de Adriana Roffi y Gonzalo Martínez. Con Marcelo Subiotto y Luis Ziembrowski. A partir del 15 de enero.

Viernes de enero a las 20, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas: $500.

Elegides

Una pandemia desencadena que la dueña de una gran fábrica de productos de limpieza decida comprar una nave espacial e ir con sus descendientes y algunos elegidos y elegidas a conquistar un nuevo planeta. En el transcurso de ese viaje se suscitarán amores, traiciones y venganzas, además de antiguos delitos que saldrán a la luz y que harán que la convivencia espacial traiga inesperadas consecuencias. La dramaturgia y dirección de esta comedia es de Daniela Catz, la edición es de Denise Bouchet y Mariano López Coleto, y la asistencia técnica de Rafael Gilman. Con Patricia Dominguez, Verónica Vergottini, Verónica Bogliotti, Diana Debenedetti, Jorge Ambrosetti, Viviana Díaz Fernández y otros. Ultima función: domingo 20 de diciembre.

Hoy a las 20:30, a través de Timbre4.com. A la gorra online.

MÚSICA

La última montaña

Una década exacta después de ese milagro de disco que fue Familia canción, papá Moris y su hijo Antonio Birabent lo han vuelto a hacer: acaban de subir a las redes un segundo disco a dúo, apropiadamente titulado La última montaña, que lleva como portada una pintura de Inés González Fraga, madre de Antonio, que por estos días recordaba que su casamiento con Moris hacía sucedido hace 53 años. “Porque el sol” es el nombre del primer simple de este nuevo trabajo, un tema compuesto por ambos, y que resume de manera sintética el universo musical y artístico de cada uno. Los acompañan Lolo Micucci en piano, teclados y arreglos, Víctor Volpi en guitarras, Horacio Salerno en bajo, y José Luis "Colo" Belmonte en batería. El video del tema que desde hace ya unas semanas puede verse en las redes fue realizado por Augusto Gonzalez Polo y editado por Pablo Padovani.

Existo

A un año de los seis temas de Resisto (2019), Sol Pereyra acaba de publicar un segundo EP digital con otra media docena de temas, por lo que juntos completan lo que bien podría ser el sucesor de Prendete(2017), su cuarto disco como solista. Cordobesa, dramaturga y cantautora, ex integrante de ese fenomeno mediterráneo que fueron Los Cocineros, instalada en México desde que empezó a tocar con Julieta Venegas, y pero un pie decididamente en ambas Américas en los últimos años, Pereyra presenta un trabajo que transita por melodías con influencias afro, reggae electrónico mixturado con hip hop y electropop. Producido por David Baluteau, Existo fue grabado entre Argentina, México, Francia y España, con invitados como el guatemalteco Big James, Liliana Zavala (Suecia), Silvano Zetina (México) y Carlos Mejía (Nicaragua), entre otros.

ONLINE

Dulce hogar

Las series televisivas surcoreanas tienen cada vez más seguidores y Netflix continúa sumando nuevos títulos en ese departamento. El truco de Seuwiteuhom (Dulce hogar por estos pagos) radica en el hecho de estar basada en una muy popular serie webtoon, los personajes encarnados ahora por actores de carne y hueso. La historia está protagonizada por un joven estudiante de secundaria llamado Cha Hyun-soo (la estrella juvenil Song Kang), cuya familia más cercana acaba de morir en un accidente. Luego de mudarse a un nuevo departamento y a punto de comenzar a reconstruir su vida, el muchacho es testigo de una serie de eventos extraordinarios que esperan agazapados en los pasillos y paredes del edificio. El punto de inflexión es sorpresivo y terrible: algunos de sus vecinos se transforman, literalmente, en monstruos, y será la misión de Hyun-soo y compañía enfrentarlos. Y, tal vez, descubrir qué diablos está pasando. Los diez episodios de la primera temporada ya están disponibles en la plataforma de la N.

The Expanse

La saga de ciencia ficción basada en la serie de novelas de James S. A. Corey (en realidad, la dupla integrada por Daniel Abraham y Ty Franck) está de estreno con su quinta temporada, para el deleite de los seguidores de esta auténtica serie de culto. Continúan las aventuras de los miembros de la nave guerrera Rocinante luego de su encuentro con una avanzada tecnología alienígena. El punto de partida de la S05 encuentra a una gran cantidad de seres humanos escapando del sistema solar en busca de nuevos hogares en planetas habitables del universo, faena peligrosa si las hay. Amazon Prime Video ya ofrece los tres primeros capítulos y, de aquí en más, la oferta será de una nueva entrega por semana.

CINE

Las siamesas

Casi al mismo tiempo que su largometraje previo, Los sonámbulos, era elegido para representar a la Argentina en los Oscar, la nueva película de la directora Paula Hernández ganaba el premio Flow al Cine Argentino en el Festival de Mar del Plata. Como consecuencia del galardón, el film ya está disponible en la plataforma del mismo nombre. Para Hernández las relaciones familiares nunca son sencillas y esta historia protagonizada por una madre y su hija no es una excepción. Clota y Stella (precisas Rita Cortese y Valeria Lois) dejan la casa en la cual conviven desde hace muchos años y emprenden un viaje en micro desde la ciudad de Junín hacia la costa atlántica, pero el tránsito es cualquier cosa menos relajado. Los rencores del pasado y del presente hacen eclosión durante las esperas, las paradas y en plena ruta, con alguna sorpresa inesperada en medio de la noche. Pieza de cámara con pocos personajes y locaciones, la directora de Lluviay Un amor continúa creando relatos intensos y universales.

Estación zombie 2: Península

El enorme éxito global de Train to Busan, estrenada por aquí con el poco original título Invasión zombie, tiene su continuación en esta mucho más espectacular (pero no por ello mejor) secuela, también dirigida por Yeon Sang-ho. La historia transcurre cuatro años después de la hecatombe original, con un grupo de mercenarios ingresando a Corea desde Hong Kong para hacerse de un cargamento de dólares abandonados. Con un énfasis mayor en las escenas de acción y un grupo de forajidos humanos a cargo del control de los muertos vivos, el protagonista y sus nuevos amigos deberán enfrentarse a los mil y un peligros, no necesariamente las hordas de zombis. Disponible en la plataforma de Hoyts-Cinemark.

TV

Capital humano

La señal TNT viene presentando desde hace un par de meses, todos los lunes en horario central, una serie de películas que no tuvieron estreno comercial en salas de cine o plataformas de streaming. El ciclo tiene su cierre mañana con el estreno de este largometraje dirigido por Marc Meyers (We Summon the Darkness) y lanzado originalmente en el Festival de Toronto. Protagonizada por Marisa Tomei, Peter Sarsgaard y Liev Schreiber, a partir de un montaje que alterna el punto de vista de unos y otros, la historia se centra en dos familias que se ven enfrentadas luego de que sus hijos comienzan una relación. Eso no es todo: la posibilidad de hacer una inversión en bienes raíces dispara una serie de mentiras y verdades a medias que pone en riesgo cualquier tipo de reconciliación. El film es uno de esos dramas intimistas cuyos mayores méritos están dados por el notable trabajo del reparto, en particular Tomei, una de las actrices más subvaluadas de su generación.

Mañana a las 22, por TNT.

Navidad con Nicolas Cage

Se acercan las fiestas de fin de año y la señal AMC, bajo el simpático título “Saint Nicolas Cage”, estará ofreciendo una maratón de películas protagonizadas por el sobrino favorito de Francis Ford Coppola. La cosa arranca hoy a las once de la mañana y continúa durante todo el día, con títulos como la comedia dramática familiera Hombre de familia, de Brett Ratner, la extraña coproducción con China El desterrado, la aventura fantástica Ghost Rider y Cacería de brujas, de Dominic Sena, en la cual Cage encarna a un guerrero del siglo XIV. Algunos ejemplos del eclecticismo del homenajeado a la hora de elegir papeles, piezas de una filmografía que roza los cien títulos.

Hoy a partir de las 11, por AMC.