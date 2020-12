DOMINGO 20

CINE

Festival de Cine Colombiano La tercera edición del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires (FICCBA) reúne un conjunto de películas que ponen en cuestión los imaginarios implantados a partir del choque cultural que en América produjo la conquista. Hasta hoy, domingo 20 de diciembre, la programación ofrece una serie de 40 cortos y largometrajes que buscan desmontar las jerarquías raciales, sexuales, de clase, lingüísticas, religiosas y económicas. Nucleadas bajo la consigna general “Narrativas desde el territorio”, dentro de la programación reaparecen temas como la violencia política, la acción de los movimientos sociales y el campesinado, el lugar que ocupa la tradición ancestral, la ecología o las luchas que llevan adelante el feminismo y los colectivos LGBT+.

Disponible en https://indyon.tv/home

Cantera El ciclo de cine del Centro Cultural Kirchner presenta una serie de cortos para despedir el año. Hoy se presentan El dominio de las piedras (2017), de Estefanía Clotti; y Toda mi alegría (2018), de Micaela Gonzalo. En El dominio de las piedras un grupo de mujeres vive en una isla, sometido por unas manos negras de piedras. Para liberarse, ellas deben romper las pesadas rocas que llevan sobre sus espaldas y rebelarse contra el régimen establecido. En Toda mi alegría, Camila (11) le roba una camisa a su hermano, monta una bicicleta y se distrae con un tipo que compra fuegos artificiales. Ella se mete en la piscina, juega con sus primos y usa un vestido para la cena. Después de observar a su familia a través de una cámara de VHS, Camila comienza a registrarse a sí misma. A las 19 en el Facebook del Centro Cultural se realizarán proyecciones virtuales de los cortos y encuentros con los directores de los cortometrajes para conversar con el público acerca de sus trabajos.

Disponible en en el canal del Centro Cultural Kirchner en www.youtube.com

MÚSICA

Kapanga Festeja su 25 aniversario con un concierto presencial que también será transmitido por streaming desde el Hipódromo de Palermo. El pasado 4 de noviembre Kapanga cumplió 25 años de trayectoria. La banda oriunda de Quilmes que recorrió el país de norte a sur tocando en fiestas y festivales de Argentina y el mundo es una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Durante la cuarentena ofrecieron dos shows en vivo por streaming llamados "Kapanga Night Show".

A las 21, en el Hipódromo de Palermo. Entrada: $1000. Disponible en https://www.allaccess.com.ar/event/kapanga-25-anos-con-amigos

8 Violoncellos – Ensamble La nueva agrupación integrada por miembros de las principales orquestas de Buenos Aires se suma al ciclo “Beethoven y nosotres” con un repertorio de música de Wagner, Pärt, Villa-Lobos y Piazzolla. A 250 años del nacimiento del compositor, el ciclo celebra su figura, su creación y su espíritu revolucionario, humanista, cosmopolita y visionario, que trasciende el tiempo y confluye con obras e intérpretes argentinos de hoy.

A las 17, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.

Gratuita con reserva previa en compartir.cultura.gob.ar

ETCÉTERA

Navidad barrosa En un nuevo aniversario del nacimiento del poeta Néstor Perlongher en 1949 -su fecha real de nacimiento fue el 24 de diciembre pero él la detestaba porque su familia celebraba el nacimiento de Jesús con el suyo- Cecilia Palmeiro y Osvaldo Baigorria presentan una lectura en homenaje al autor.

A las 19.30, en Plaza Boris Spivacow, Av. Gral. Las Heras 2599. Gratis.

LUNES 21

CINE

Clementina Una serie producida y rodada íntegramente por dos personas durante el confinamiento por la pandemia del Coronavirus. Esta primera temporada está compuesta por cinco capítulos, diferentes en su duración y en su género. En el primero, La Colección, la heroína se enfrenta a las extrañas amenazas que el departamento donde le ha tocado pasar la cuarentena tiene preparadas para ella. Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu presentan una producción de El Pampero Cine que nació como un cortometraje pero creció hasta transformarse en una película, o una serie de episodios de película sobre la convivencia en pandemia. Se trata de la vida filmada de una pareja en la ficción y la realidad, conformada por la bailarina, actriz y coreógrafa Constanza Feldman y el director teatral y cineasta Agustín Mendilaharzu.

Disponible en https://www.wearekabinett.com/

Little Joe Alice, una madre soltera, es criadora de plantas en una corporación que se dedica al desarrollo de nuevas especies. Ha diseñado una flor muy especial que hace feliz a su dueño. En contra de la política de la empresa, se lleva un ejemplar a su casa como regalo para su hijo adolescente, Joe. La llaman "Little Joe" pero, a medida que la planta crece, también crece la sospecha de que sus nuevas creaciones pueden no ser tan inofensivas como sugiere su apodo. El film distópico de Jessica Hausner, que estuvo en Competencia Oficial en Cannes 2019, será exhibido antes de su distribución comercial en la plataforma Kabinett, en el marco de “Kolapse”, un evento virtual que ofrece films, exposiciones, performances y conversaciones para repensar la emergencia climática y social del planeta. Del 17 al 22 de diciembre

Disponible en https://www.wearekabinett.com/

ARTE

Atmósferas y entropía La artista plástica Catalina Chervin presenta Atmósferas y entropía. La exposición cuenta con la curaduría de Ángel Navarro y reúne obras de gran formato pertenecientes a series como “De los paisajes Escritos” y “De las pequeñas marcas”, e incluye una selección de dípticos en gran formato de su serie “Street Art”. En ellas, Chervin utiliza pluma, lápiz, tintas y carbón para plasmar sobre el papel formas, líneas, manchas que se yuxtaponen y tejen texturas, luces y sombras. La muestra, que se inauguró el 6 de marzo, estuvo cerrada al público y puede visitarse a partir de ahora con reserva digital de entradas anticipada, de a una persona o en grupo de convivientes de hasta cuatro personas.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires - MACBA, Av. San Juan 328. Turnos disponibles en https://www.macba.com.ar/

Pablo Suárez Fue uno de los artistas argentinos más fascinantes, desde sus inicios en los 60 hasta su actividad en los 2000: como pintor y escultor exploraba el margen, la masculinidad, lo queer y lo popular como pocos. Fue además un dibujante erótico, inteligente y gran parte de su obra puede verse en la muestra Dibujar es pensar que se exhibe de forma virtual y presencial, con curaduría de Laura Batkis. Durante la muestra virtual, la galería comparte en las redes una serie de videos con material de archivo y una conversación entre la curadora y Matías Duville. Hasta el 23 diciembre.

En Galería Roldán Moderno. Disponible en https://roldan.cc/es/moderno

MARTES 22

TEATRO

Alicia en el teatro de las maravillas Un elenco de actores se dispone a ensayar una versión teatral de Alicia en el país de las maravillas. Mientras el director de la compañía va buscando las imágenes de la historia, una actriz sueña que es una marioneta y avanza en un camino de situaciones insólitas y sin sentido. En el caos de la creación, el universo de los humanos y el de las marionetas habitan el mismo espacio en forma simultánea. Se presenta la versión de Eva Halac sobre el libro original de Lewis Carroll, cuyo elenco está conformado por integrantes del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín que dirige Adelaida Mangani. La propuesta se presenta en el marco del ciclo “Modos Híbridos”, en el que se aborda con las herramientas que proveen las nuevas tecnologías los mundos creativos de dramaturgos y directores teatrales.

Disponible en https://complejoteatral.gob.ar/

CINE

En este ciclo cinéfilo el programador Fernando Martín Peña emite online de manera virtual y gratuita una película sorpresa por semana. Los espectadores no saben de antemano ni sabrán después de qué película se trata. La única forma de saberlo es asistiendo virtualmente a la proyección. Las películas están disponibles en la plataforma solamente durante el tiempo que dura su exhibición. La idea de Peña es que, dada la imposibilidad de reunirse físicamente en un mismo sitio (un cine), la comunión de espectadores suceda en simultáneo en el espacio virtual.

A las 21, disponible en https://www.youtube.com/user/HastaTrilce

ARTE

Carlota Beltrame+Julia Toro La artista tucumana Carlota Beltrame presenta Memoria colectiva, una muestra en donde “registra los horizontes culturales de su entorno y logra traducirlos en objetos exquisitos y aguerridos. Su mirada es poética, la carga es política. Así como aquel cronista peruano fue la voz cantante de un pueblo que sufría la opresión de un imperio colonizador, Carlota es la narradora visual de la historia de su propia provincia, sabe captar la esencia del saber popular, de sus artesanías y de sus costumbres, como también de sus luchas y resistencias” (Julio Sánchez). En paralelo, la fotógrafa chilena Julia Toro expone El estado fotográfico, una serie de obras agrupadas en tres series: eróticas, difuminadas y las que retratan la comunidad artística e intelectual chilena en los años ochenta. Hasta el 21 de diciembre.

En el Museo de la Inmigración-Centro de Arte Contemporáneo - MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes. Turnos en http://untref.edu.ar

ETCÉTERA



El coronavirus y yo Léon y Coronavirus hablan acerca de la injusta distribución de la riqueza y sobre el ambientalismo con un jubilado moribundo, un político de cuatro manos y una ambientalista con apariencia de brócoli. Todo eso, mientras se pasean por encima de asteroides en un planeta cubierto de chatarra electrónica. Escrita y dirigida por: Tetsuo Lumiere. Reparto: Matias Gallego, Tetsuo Lumiere y Eliana Gamba. Una serie web creada en pandemia, estrenada en pandemia, destinada a un público en pandemia.

Disponible en https://www.instagram.com/tetsuolumiere/

MIÉRCOLES 23

MÚSICA

Beethoven Durante todo el año 2020 el Teatro Colón presentó contenidos a través de su escenario digital en su página web. En esta ocasión, celebrando el 250° aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes de la música universal, se presenta una nueva sección conformada por piezas históricas musicales, interpretaciones de artistas y una serie de escritos del propio compositor alemán, junto a otros archivos que se irán subiendo periódicamente. El archivo histórico sonoro reúne la interpretación del pianista chileno Claudio Arrau, quien durante 1964 abordó la Sonata para piano N° 23 en Fa menor Op. 57, “Appassionata” ; la Obertura Egmont, por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección musical de Teodoro Fuchs, realizada el 8 de agosto de 1965 y la Sinfonía N° 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Eroica”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bamberg bajo la dirección musical de Joseph Keilberth, en la temporada 1962.

Disponible en http://www.teatrocolon.org.ar/

La guerra es adentro Alejandro Guyot, cantante, letrista y compositor de Bombay Bs.As. (ex 34 Puñaladas), presenta su primer disco solista. El álbum propone una atmósfera poética confesional rodeada de guitarras milongueras que evocan a “un Zitarrosa enchufado a 220”. El trabajo convoca influencias que van desde las “Ramilongas” de Vitor Ramil y trovadores autóctonos como Atahualpa Yupanqui y el Tata Cedróno a cantautores como Scott Walker, Nick Cave, Tom Waits y Leonard Cohen. El álbum contó con la participación de Sofía Viola, Julieta Laso, Juan Pablo Fernández, Federico Ghazarossian, Mariana Mazú, Elbi Olalla, Javier Estrella, Esteban Sehinkman, Pablo Jivo, Darío Barozzi, Pablo Sensottera, Julio Coviello, Rosa Nolly y los músicos franceses Laurent Gehant y Sophie Azambre le Roy (Tangoleón).

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=M9kBlcoq6d0

TEATRO

Muy bodas de sangre Una producción audiovisual sobre el clásico Bodas de sangre de Federico García Lorca, cuenta con idea y dirección de Vivi Tellas. Presentado en tres piezas documentales de entre 30 y 35 minutos en las cuales el elenco y el equipo creativo se reúnen en un acercamiento a la obra de Lorca mediante la indagación de cada intérprete en su propia biografía atravesada por momentos lorquianos. Así surge el biodrama trágico: en la dramaturgia de estos retratos individuales surge una poética que desestabiliza el sentido de la experiencia individual para volverla colectiva. Se presenta en el marco del ciclo “Modos híbridos”, que propone un abordaje audiovisual de las obras programadas para el 2020. El elenco está integrado por Cecilia Roth, Maite Lanata, Mauricio Paniagua, Esteban Meloni, Luciano Suardi, Mara Bestelli, Flor Dyszel, Laura Nevole, Maruja Bustamante, entre otros y otras.

Gratis. Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

CINE

El universo de Néstor Frenkel La Casa Nacional del Bicentenario y Kino Palais continúan con su ciclo de cine gratis online. Durante diciembre la plataforma presenta tres creaciones del cineasta Néstor Frenkel. Si bien no es una retrospectiva, la programación busca reflejar el universo creado por el autor. La propuesta es sumergirse en el extraño mundo inventado por Frenkel, en el que los límites entre ficción y documental son difusos, y la conjunción de lo espontáneo y el humor son la forma predilecta para narrar. La primera película que se presentará es Plata segura, un mediometraje de animación stop-motion realizado en co-dirección con Martín Canals. Después, El gran simulador, en el que retrata a René Lavand, y Todo el año es Navidad, una película que imagina un mundo lleno de Papás Noel.

Disponible en www.casadelbicentenario.cultura.gob.ar

JUEVES 24

CINE

Emilia Tras su estreno internacional en el International Film Festival Rotterdam, llega a Cinear la ópera prima del escritor y guionista Cesar Sodero que protagoniza Sofía Palomino. Emilia vuelve a su pueblo después de muchos años afuera. La ruptura con Ana apuró la decisión. Se instala en casa de su madre y consigue trabajo como profesora en el colegio. De a poco, Emilia irá reencontrándose con la gente del pueblo, con los afectos del pasado, pero también con las sensaciones que la hicieron emigrar. El pueblo, que a Emilia siempre le pareció un lugar estático y previsible, se transformará en el espacio que le dará una nueva posibilidad de redefinir el sentido de su vida. El filme podrá verse en Cinear Tv el jueves 24 y el sábado 26 de diciembre, luego estará disponible del 25 de diciembre al 1 de enero con acceso gratuito en la plataforma Cinear Play y desde el 7 de enero -por 8 semanas- en Cinear Estrenos.

Disponible en http://tv.cine.ar/

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Utilizando como título la primera línea de un poema de Cesare Pavese, el último largometraje del chileno José Luis Torres Leiva cuenta la historia de una pareja de mujeres enfrentadas a la aparición de una grave enfermedad. Uno de los temas centrales de la película es, inevitablemente, la muerte, pero el realizador deja de lado todos los clichés de los relatos del tipo “enfermedad de la semana”. Los silencios y las miradas tienen aquí tanta importancia como los diálogos, y el film se abre también a otras dos ficciones dentro de la ficción general, recuerdos tal vez, o quizás construcciones de fantasía. De la ciudad al campo, de la actividad a la quietud del descanso y la espera, resultan notables las actuaciones de las actrices Amparo Noguera y Julieta Figueroa –acompañadas en un rol secundario por el argentino Edgardo Castro–, sostenes esenciales para la construcción de un tono sutilmente sensible, vehículo ideal para transmitir las emociones.

Disponible en http://www.puentesdecine.com/

MÚSICA

Isla Mujeres Presenta Secreto, su nuevo disco editado en junio del 2020. El disco empezó a revelarse en 2019 con los singles adelanto “Yo me perderé“ y “Desordenar“, y ya en 2020 en medio de las suspensiones de shows en vivo por el aislamiento social, la banda se concentró en finalizar la postproducción del disco y a pensar en su lanzamiento durante el invierno. El álbum reúne diez canciones que desde el pop transitan estilos como la electrónica, el ambient, el post-jazz y el rap. Secreto es además el primer disco de Isla Mujeres grabado por la formación actual y definitiva del grupo: Amparo Torres en voz y guitarra, Julia Barreña en voz y teclados, Elena Radiciotti en bajo y voz, y Faustina Sagasti en batería. Se presentan en el marco del ciclo IndieFuertes.

A las 22, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $250.

Formados con la intención de recuperar joyas olvidadas de la escena musical independiente porteña de principios de los 80, este trío integrado por Sergio Rotman, Mario Siperman y Ernesto Romeo en apenas tres canciones completa más de media hora de dark profundo, a tono con la época evocada. Los rescates elegidos son “Necesidad”, un tema de Daniel Melero que nunca llegaron a grabar Los Encargados (grupo que integró Siperman antes de sumarse a Los Fabulosos Cadillacs), y “Amor eterno”, de los hoy poco recordados Mimilocos, el dúo de Alfredo Peria y Cristian Rosas. Completa el repertorio el clásico “Night & Day”, de Sumo.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=j6qPa9ePlqk

ETCÉTERA

Las omisiones De diferentes modos, el sistema literario argentino ha sometido a la omisión a autores y obras que en su momento tuvieron relevancia, lectores y espacios de opinión de los cuales fueron borrados. Si se examinan particularmente las décadas del 60 y 70, entre las cuales tiene lugar el llamado “boom latinoamericano”, mayor resulta la sorpresa por su paso al silencio. Autores vanguardistas o populares, ignorados hoy día por los medios, la academia o el aparato literario, siguen permaneciendo ocultos cuando, hasta hace relativamente escaso tiempo, conformaban el centro o el margen destacado de la literatura nacional. El nuevo ciclo de la Biblioteca Nacional se propone rescatar del olvido a esos autores en las voces de otros escritores.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCuRkG7Pn843I3_UGCRUnRjw

VIERNES 25

SÁBADO 26

TEATRO

Potestad Reposición de la nueva versión del histórico unipersonal escrito por Eduardo Pavlovsky y dirigido por Norman Briski, que revela el horror de la apropiación de bebés en la última dictadura cívico-militar a través de uno de sus protagonistas, un médico que vive con su mujer Ana María, y Adriana, la niña que secuestra y cría como hija propia. La ocurrencia de usar el teatro noh como una estética dogmática concibe esta tragedia, por la que María Onetto ganó el premio ACE como mejor actriz en obra de un solo personaje y estuvo también nominada a los Luisa Vehil por dirección, actuación y vestuario, a cargo de Renata Schussheim. La escenografía es de Leandro Bardach, el diseño sonoro y la música en vivo de Tomás Finkelsztein, asistencia de dirección de David Subi y entrenamiento y asistencia en traspolación de teatro noh de Daniela Rizzo. Funciones durante diciembre y enero.

A las 20, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $500.

CINE

La dama duende Con guión de María Teresa León y Rafael Alberti y basada en la famosa obra de Pedro Calderón de la Barca, La dama duende (1945) narra la historia de la joven viuda de un ex virrey del Perú, quien destinada a un nuevo casamiento se enamora, en cambio, de un capitán. Para acercarse trama presentarse como dama duende, pero una artista recurre al mismo ardid. “Una obra impactante en lo estilístico, con lujos de producción pocas veces igualados. El trabajo más recordado de Delia Garcés y una apoteosis de su director-estilista Luis Saslavsky.” (Raúl Manrupe y María Alejandra Portela en Un diccionario de films argentinos). La proyección forma parte del ciclo “Cine argentino, clásico y moderno” que desde el 27 de octubre ofrece un ciclo especial en el cual se dan cita cinco títulos clásicos del cine nacional –en copias restauradas por Cinemateca Argentina– y once largometrajes argentinos que tuvieron su lanzamiento comercial en la Sala Lugones.

A las 19. Disponible en https://complejoteatral.gob.ar/cine

Cine argentino en línea Como es habitual en la cartelera de Malba Cine, cada mes se presentan varios estrenos nacionales, una producción abundante y diversa que pocas veces logra sostenerse en cartel. Ahora en modo virtual, el ciclo seguirá difundiendo el cine argentino y todos los sábados proponen compartir una película –accesible en la web–, para luego conversar con su director. Las últimas películas que formaron parte de este ciclo fueron Las ranas, de Edgardo Castro; Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera; La mujer de los perros, de Laura Citarella y Verónica Llinás; La peli de Batato, de Goya Anchou y Peter Pank; El limonero real, de Gustavo Fontán; y Hoy partido a las 3, de Clarisa Navas.

Disponible en https://www.malba.org.ar/

MÚSICA

Leo Sujatovich El Canal de la Ciudad en colaboración con la discográfica Plaza Independencia Música presentan “Música en Casa”, un ciclo de encuentros con artistas de diferentes géneros en el ambiente íntimo de sus hogares. Este sábado recibe al pianista, tecladista, arreglador, compositor y productor Leo Sujatovich; quien fue miembro de la banda Spinetta Jade grabando cuatro discos y participando del mítico concierto de Las Bandas Eternas. Ha trabajado con innumerables artistas como Mercedes Sosa, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Lucho González, Estrella Morente, Conociendo Rusia, entre otros

A las 22. Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/