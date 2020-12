La voz de Belén llegó al Senado

En la última reunión del Senado para debatir el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE), las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales escucharon a otros doce expositores, que argumentaron a favor y en contra de la regulación y despenalización del aborto. En su exposición, la escritora y abogada Ana Correa reprodujo un audio en el que se pudo escuchar la voz de Belén, la mujer que fue juzgada y pasó tres años presa por sufrir un aborto espontáneo. A diferencia de las últimas jornadas, este jueves los enfoques fueron diversos: hubo argumentos con enfoque jurídico, médico y desde la experiencia en el trabajo con mujeres y personas gestantes. También expusieron dos invitadas desde México: la abogada Pilar Vázquez, referente de la organización Alianza por la Vida, y Dorothy Estrada-Tanck, integrante del Grupo de trabajo sobre la discriminación hacia las mujeres y las niñas, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Uno de los ejes que volvió a aparecer, alrededor del cual se había debatido el martes pasado, es la definición de viabilidad: “el feto no es viable antes de los seis meses porque lo abortan, si no lo abortan va a pasar ese término y entonces va a ser viable. Yo no soy viable si me quitan el oxígeno”, argumentó el abogado y ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra, postura que mantuvieron elex senador por La Rioja Eduardo Menem y la abogada Estela Sacristán, que también expusieron en contra del proyecto.

A modo de respuesta, el reconocido obstetra y docente de larga trayectoria Mario Sebastiani fue claro en que "el aborto es antes de la viabilidad, que es la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Luego de esto habrá un equipo de salud que va a hacer lo posible para que el bebé pueda sobrevivir, pero cuando hay aborto tenemos que darle lo mejor a la mujer”. En su exposición, Sebastiani afirmó que “el aborto es 14 veces más seguro” que las complicaciones que pueda traer el embarazo, y remarcó: “estamos decidiendo si la mujer va a la clandestinidad o a la dignidad, es decir a la salud pública”.

Una forma diferente de entender la causal de riesgo de salud fue la del abogado Fernando Toller, que comparó el malestar que le generó a él mismo la pandemia del coronavirus, con el malestar por el que atraviesa una persona gestante que solicita la interrupción de su embarazo. “La salud entendida como integral no es lo que está en el código penal desde 1921. El término ‘riesgo’ es muy amplio. Todo el tiempo estamos en riesgo, ahora estoy en riesgo de que me caiga un rayo”, señaló el abogado.

Durante las jornadas previas de debate, un argumento traído por distintos expositores fue el de que la Convención de los derechos de los niños y las niñas considera como prioritario el interés superior del niño. Este jueves expuso en la reunión frente a los senadores y senadoras Luis Pedernera, quien preside el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, y aclaró que “es incorrecto decir lo que se dijo sobre que el interés superior del niño se puede aplicar al embrión”. Citando a las recomendaciones que el Comité dirigió al Estado argentino en 2018, Pedernera señaló que se le ha pedido a Argentina que “garantice el acceso de las adolescentes al aborto sin riesgo, asegurándose que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida en cuenta”, y remarcó que el proyecto de Ley para regular y despenalizar la IVE “está alineado con las recomendaciones del Comité”. Por último, agregó que, junto al Comité, “hacemos recomendaciones al Estado, no al Gobierno, y eso incluye al poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Con una clara impronta antiderechos, la psicóloga Carolina Pavia aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo “es un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno”. Según la especialista, que afirmó trabajar con mujeres que atraviesan embarazos no deseados, “la biología no entiende de deseos, entiende de activaciones cerebrales, biológicas y hormonales. Con el aborto se rompe el apego de los individuos”, y reclamó que “buscan legislar a partir de un no deseo”.

La voz de las que faltan

Al final de su exposición, Ana Correa, escritora, abogada e integrante de la agrupación Ni Una Menos, reprodujo un audio con la voz de Belén, la mujer que pasó tres años presa después de haber sido juzgada por sufrir un aborto espontáneo. “A los que tienen que apretar el botón verde, les diría que se enfoquen más en las mujeres, y a quienes dicen que no hay mujeres presas por aborto, les diría que no hay solamente una Belén, hay 73 Belén de las que nadie sabe”, afirmó la mujer. Si bien el audio fue interrumpido por el reclamo de uno de los senadores, que hizo referencia al límite de tiempo que tenía cada expositor, minutos más tarde y a pedido de las senadoras María Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun, pudo escucharse hasta el final. “Debemos preservar que el Senado sea la caja de resonancia de esas voces respecto de las cuales tenemos que legislar”, remarcó Sacnun.

Luego de relatar las experiencias de mujeres que atravesaron abortos clandestinos y de aquellas a las cuales se les negó la interrupción del embarazo --como el caso de Ana María Acevedo-- Correa afirmó que “cuando el aborto es ilegal, ante la duda se condena a la mujer, y se crea la fantasía de que una mujer es culpable por no poder ser madre”.

Informe: Lorena Bermejo.