El Concejo regula las actividades de parques de diversiones y circos

El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de ordenanza impulsado por la presidenta del cuerpo, Maria Eugenia Schmuck y la concejala Fernanda Gigliani que regula los parques de diversiones y circos. La misma establece mayores controles y normativas de seguridad en juegos y atracciones que se instalen de manera permanente o lleguen de forma transitoria a la ciudad.

“Luego de la tragedia del Parque Independencia llegamos a la conclusión que la normativa vigente merecía ser modificada y sin dudas los aspectos vinculados a la seguridad y al funcionamiento son requisitos fundamentales a cumplimentar ante la instalación de parques de diversiones y circos” explicó Schmuck y aclaró: “El objetivo de esta norma está dirigido fundamentalmente a salvaguardar la integridad física y la seguridad de quienes asisten”.

De acuerdo a la nueva normativa, el parque o circo deberá presentar un informe técnico- mecánico donde tendrán que especificar la periodicidad con la que se realizarán los controles individuales de cada juego y atracción en particular y a su vez se establece que la misma no podrá ser superior a 6 meses. El cumplimiento de este requisito será condición para el otorgamiento y continuidad de la habilitación y renovación. Asimismo se va a solicitar un plan de evacuación firmado por profesionales de Higiene y Seguridad donde se indique la capacidad del público, salidas de emergencias, roles de incendios y capacitación del personal en manejo de equipos de extinción. “Antes éstas atracciones se autocontrolaban, claramente algo que no es lógico ni aceptable, ahora con esta ordenanza tienen la obligación de presentar informes técnicos, mecanismos para su habilitación, y deberán establecer la periodicidad con la que van a presentar informes de cada juego en particular”, aseveró la presidenta del cuerpo.

La ordenanza fija además, sanciones para los casos de incumplimiento porque en caso de que en alguna inspección en la que se detecten incumplimientos a uno o varios artículos de la normativa, la autoridad de aplicación podrá imponer la clausura inmediata del establecimiento. En caso de persistir el incumplimiento se procederá a la caducidad definitiva de la habilitación.

“La tragedia del parque nos marcó como ciudad y nuestro objetivo es no volver a pasar por situaciones similares. Con esta legislación damos la posibilidad de entretenimiento seguro y a la vez instamos para que los parques vuelvan a instalarse en Rosario; cosa que no sucede desde 2013”, finalizó Schmuck.