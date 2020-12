Novedades de Amazon Studios, Netflix y Starzplay

* Amazon Studios brindó detalles sobre su nueva serie original basada en The Lord of the Rings. Al igual que la saga cinematográfica de Peter Jackson, la entrega se filmará en Nueva Zelanda. Los showrunners son J.D. Payne y Patrick McKay (guionistas de la franquicia de Star Trek). Su intención es abordar rincones inexplorados de la Tierra Media imaginada por J.R.R. Tolkien. El piloto estará a cargo del español J.A. Bayona (El orfanato) y en el elenco hay exmiembros de Arrow, Game of Thrones y Ray Donovan.



* Netflix difundió el tráiler de lo que será la tercera temporada de Cobra Kai. Por lo visto Daniel LaRusso (Ralph Macchio) busca respuestas en su pasado y Johnny Lawrence (William Zabka) trata de redimirse, mientras el impiadoso dueño del dojo (Martin Kove) manipula a sus estudiantes. También habrá homenajes a la secuela de la saga cinematográfica, música metalera y mucha piña-patada-piña. Estos diez nuevos episodios son los primeros desarrollados por la plataforma de streaming tras su paso por YouTube Premium. Se estrena el 8 de enero.

* La continuación de Pennyworth tendrá su estreno por Starzplay a finales de febrero. La serie, que narra el desconocido pasado del mayordomo de Batman, fue creada por Bruno Heller (Gotham). La historia se ubica lejos de Ciudad Gótica -en una oscura Londres de los ’60- donde las logias intentan hacerse del poder. Además de la redención de Alfred (Jack Bannon), la entrega a su vez indaga el otro lado de los padres del futuro encapotado: Thomas Wayne (Ben Aldridge) y Martha Kane (Emma Paetz). Espionaje, humor, una puesta en escena y un “Master Bruce” que brilla por su ausencia.

El personaje

William Shaibel de Gambito de Dama (Bill Camp). Ajedrecista aficionado y conserje del orfanato donde depositan a Beth Harmon. Es el responsable de iniciar a la protagonista en el más cerebral de los deportes. Hierático como una torre, enorme como un rey, pero con la importancia de un peón en el inicio la partida.