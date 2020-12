Otra contradicción de Elisa Carrió: ahora declaró que será candidata por la provincia de Buenos Aires

Al parecer, Elisa Carrió volverá de su retiro político. Así lo confirmó la propia exdiputada quien, en declaraciones televisivas, anticipó este lunes por la noche que participará de las próximas elecciones legislativas como candidata a legisladora por la Provincia de Buenos Aires.

"Yo voy a jugar en la elección del año que viene, voy a ser candidata", comentó Carrió en una entrevista con TN, al añadir que "para limpiar la Provincia" no descarta ser candidata a gobernadora en el 2023, aunque no aclaró si irá en la boleta de Juntos por el Cambio o con su propio partido.

Sin embargo, en el universo Carrió abundan las contradicciones: un mes atrás, en otro raid mediático, la líder de la Coalicción Cívica había dicho que no iba a pelear por una banca en el Congreso. "No voy a ser candidata, dependo de mi conciencia y no de los votos", declaró, por aquel entonces, en otra entrevista televisiva.

Para cerrar, en su cuenta personal de Twitter, explicó el por qué de su -por entonces- decisión de no participar de la contienda electoral. "Muchos me respetan por mi coherencia", cerró.

A principios del 2020, la fundadora del ya extinto ARI había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados. En una carta al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, Carrió hacía anuncio de su “decisión irrevocable” de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de 2020. "El año que viene no estaré más en política", agregó al dimitir.

Críticas a la vacuna rusa

Por otra parte, en la entrevista televisiva del lunes para el canal TN, Carrió volvió a criticar a la vacuna Sputnik V. "No me pondría la vacuna rusa. La eficacia de la vacuna rusa no está aprobada. Acá hay un alineamiento geopolítico con dictaduras", dijo, en una de sus habituales denuncias mediáticas.

"Hoy hice la denuncia al ministro de Salud. Es una clara violación a los derechos humanos de toda la población y más de los mayores de 60 por la falta de la vacuna", agregó.



Cabe destacar que el domingo pasado, el gobierno nacional pidió a la ANMAT la "autorización de emergencia" para aprobar la vacuna Sputnik V, con el objetivo de acelerar los trámites para que pueda empezar a aplicarse en cuanto lleguen las primeras dosis al país. El organismo conducido por Manuel Limeres tiene 30 días para definir el pedido, similar al que realizaron distintos gobiernos, como los de Estados Unidos y el Reino Unido.

Las críticas de Carrió parecen tampoco haber llegado a Londres, ya que este lunes, el presidente de Rusia Vladímir Putin destacó la acción conjunta entre el Centro ruso Gamaleia y la farmacéutica británica AstraZeneca, para coordinar los esfuerzos para inmunizar a la población del coronavirus.