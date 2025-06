Fiel a su estilo, Marcelo Bielsa no desvió la atención luego de una nueva actuación muy floja de Uruguay y asumió responsabilidades ante el momento del equipo, que ganó apenas uno de sus últimos 13 partidos (entre Eliminatorias, Copa América y amistosos).

“Es mi responsabilidad. Se van sumando partidos y se repite una constante. No generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, analizó el DT en cuanto a uno de los aspectos más alarmantes del bajón uruguayo, el ofensivo.

Con la derrota 0-2 ante Paraguay, la Celeste acumuló tres partidos seguidos sin marcar (0-1 con Argentina y 0-0 con Bolivia, los otros). En cuanto a la racha mencionada en los últimos 13 encuentros, nueve de estos fueron sin marcar un gol. Tremendo.

"Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo. No tengo más que reconocer mi ineficacia en ese sentido. El equipo está armado para atacar y no generamos peligro", agregó Bielsa.

Por último, el Loco dio un mensaje para los hinchas: "Entiendo que la sensación que tiene el hincha uruguayo es de preocupación. Si me preguntan si sigo convencido de este proceso, la respuesta es que sí. Creo en mis posibilidades y en el material que tiene el fútbol uruguayo”.

Uruguay será local de Venezuela este martes desde las 20. Una oportunidad óptima para levantar la puntería.