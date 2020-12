Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de diciembre  

En las efemérides del 21 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1937. En Nueva York nace Jane Fonda. La hija de Henry Fonda hizo su propio camino en Hollywood, con títulos como Cat Ballou, The Chase, Descalzos en el parque y los dos films que le valdrían el Oscar: Klute y Regreso sin gloria. También se la vio en Barbarella (dirigida por su primer marido, Roger Vadim), El síndrome de China y Julia, entre otras películas. Tuvo una fuerte militancia contra la guerra de Vietnam y en los 80 alcanzó a otro público con sus videos de gimnasia.

● 1940. En Hollywood muere, a los 44 años, Francis Scott Fitzgerald. Emblema de la literatura de la llamada Generación Perdida, su novela más conocida es El gran Gatsby. También escribió otras obras, como El Crack-Up, Suave es la noche y El último magnate, su novela póstuma. Lo devoró el alcoholismo mientras escribía guiones para cine.

● 1988. El vuelo 103 de Pan Am, que despega de Frankfurt rumbo a Detroit, explota en el aire. Sus restos caen en la localidad escocesa de Lockerbie. Mueren las 259 personas a bordo y otras once en tierra. Entre los pasajeros había una pareja de argentinos. Tres celebridades tenían reserva en ese vuelo y no viajaron: el tenista sueco Mats Wilander, el ex integrante de los Sex Pistols Jonny Rotten, y la actriz Kim Catrall. Por el atentado se responsabiliza a la inteligencia libia. El gobierno de Muammar Gaddafi no entrega a los sospechosos y esto deriva en sanciones de la ONU desde 1992. Hubo un solo condenado.

● 2007. Soda Stereo realiza en la cancha de River el último show de Me Verás Volver 2007, la gira que marcó el reencuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti. El tour había empezado el 19 de octubre e insumió 22 shows, con 50 mil espectadores en promedio. En total, reunieron a más de un millón de personas.



● 2012. El video de "Gangnam Style", del artista surcoreano PSY, llega a las mil millones de visitas en YouTube, un record sin precedentes. El video había sido subido el 15 de julio. El 24 de noviembre pasó a "Baby", de Justin Bieber, como el video más visto. En ese momento superó las 805 millones de reproducciones.

● 2014. Muere Horacio Ferrer. El poeta y amigo de Astor Piazzolla tenía 81 años. Había nacido en Montevideo. De su asociación con Piazzolla surgieron clásicos como "Balada para un loco", "Chiquilín de Bachín", "Balada para mi muerte" y la operita María de Buenos Aires.

Además, tienen lugar el solsticio de verano en el hemsiferio sur y el de invierno en el norte.