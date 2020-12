El programa Casa Propia llega a Cañuelas, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y Merlo

El gobierno nacional y el bonaerense lanzaron el programa Casa Propia en cinco municipios de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas y dar soluciones habitacionales a los ciudadanos de Cañuelas, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y Merlo. La iniciativa se enmarca en un plan global que prevé una inversión de 900 mil millones de pesos en el país en los próximos tres años.



El lanzamiento se realizó en la sede de la gobernación en La Plata y participaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Kicillof aseguró que su gestión pretende "poner en norma" las urbanizaciones, con títulos de propiedad, y también que los "grandes emprendimientos cedan parte de la tierra para hacer viviendas para todos y todas".

"Cuando una empresa urbaniza un conjunto de lotes, tiene la obligación de ceder parte de esa tierra para que se desarrollen otros proyectos, se los tiene que ceder a los municipios", afirmó el mandatario.

El programa Casa Propia está destinado a dar algo más de 200 mil soluciones habitacionales en todo el país, en los próximos tres años. "La idea es trabajar con los 135 municipios" de la provincia de Buenos Aires, afirmó por su parte Ferraresi y subrayó: "Vamos a terminar con la fantasía de que las viviendas se regalan, cada uno va a pagar lo que pueda pagar".

En el marco del programa, firmaron convenios la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de Quilmes, Mayra Mendoza, de Morón, Lucas Ghi y de Merlo, Gustavo Menéndez. Según se informó, "la política de desarrollo territorial, urbano y habitacional apunta a mejorar las condiciones del acceso al hábitat y dar respuesta a las diferentes demandas habitacionales".

La construcción se materializará a través de la línea de Desarrollos Urbanísticos de Procrear, el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), el programa Provincias y Municipios y el plan Reconstrucción Argentina.

En su discurso, Kicillof planteó que "la alternativa a las tomas" es un "ordenamiento y una planificación del suelo urbano con un Estado presente nacional, provincial y municipal y eso sólo lo puede hacer el peronismo", agregó.

Indicó que en el registro catastral se descubrieron "muchas urbanizaciones" con problemas de escrituración, que afectan a un sector de la clase media, que puede acceder a un terreno, pero no logra contar con la documentación correspondiente, y garantizó que el Estado también dará una respuesta a ese segmento. Recordó el plan de hábitat puesto en marcha junto con la ministra de Gobierno, Teresa García, y destacó que esa iniciativa tuvo "resultados exitosos que no tienen que ver sólo con viviendas", sino en lograr que el acceso a la tierra "no sea tan caótico".

"Por eso reagrupamos y reordenamos algo que estaba fragmentado, que no es sólo la construcción de viviendas, sino el manejo del suelo en la provincia y particularmente el suelo urbano", añadió. Dijo que en los "4 años de abandono" de la gestión de Cambiemos "se agravó una situación que ya era compleja y estructural".

"Cuando el Gobierno de la provincia se ausentó, apareció la mano invisible del mercado, tan invisible es que aquellos que necesitaban la vivienda nunca la vieron", ironizó Kicillof y advirtió que esa situación, además, estuvo "acompañada no sólo por problemas financieros sino también por la desarticulación del Estado".

"Se evitó tener al Estado como un actor en el proceso de producción de hábitat y ahora nos toca reconstruir las capacidades del Estado", reflexionó Kicillof.

En tanto, Ferraresi subrayó que la cartera que encabeza tiene por objetivo "hacer viviendas dignas" y planteó: "No puede ser que una vivienda tenga un dormitorio de 2,50 por 2,40 metros", en los que "no entra un placard". "Eso tiene que ver con que un pobre no tiene ropa o con su imposibilidad de tener un auto y (por eso) no cuenta con un lugar para un auto", graficó el ministro. "En un gobierno peronista no puede haber dos viviendas: las viviendas sociales y otro tipo de viviendas", enfatizó y resaltó que se erradicó el concepto de "viviendas sociales" para reivindicar la idea de "viviendas dignas". Dijo que la idea es "trabajar con los 135 municipios" y "terminar con la fantasía de que las viviendas se regalan", sino que el Gobierno apostará a que "cada uno va a pagar lo que pueda pagar".