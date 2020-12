Podoroska viajó a Alicante, España, para prepararse para el 2021

La tenista rosarina Nadia Podoroska viajó este martes a Alicante, España, donde está radicada desde hace dos años y hará la pretemporada para 2021. "Ahora sí... Alicante, allá vamos! Hasta la próxima! Gracias a quienes me acompañaron durante las últimas semanas", publicó desde el avión -en su cuenta de Twitter- la deportista argentina de 23 años, después de haber pasado algunas semanas con su familia en su ciudad natal.



La "Peque", quien inició la temporada 2020 en el puesto 255 y terminó 47 en el ranking de la WTA gracias a sus grandes actuaciones y a alcanzar las semifinales de Roland Garros tras arrancar en la fase de clasificación, se instaló en la zona portuaria mediterránea de Alicante para estar más cerca de los torneos en Europa hace dos años.



Podoroska ganó en 2020 los torneos ITF de Malibú, Guadalupe y Saint Malo, y llegó a los cuartos de final en el WTA de Linz, y a las semifinales del Abierto de Francia en un año especial por la pandemia de coronavirus. Esta campaña hizo que la WTA le diera el premio a la tenista revelación del año (Newcomer of the Year).



En 2021, a Podoroska la esperan muchos torneos de la WTA (los que se realicen por la emergencia sanitaria) y los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio y agosto, en donde la rosarina representará a la Argentina en el single femenino.