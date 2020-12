Con todos los mecanismos bien preparados

Con la mirada puesta en la reunión que mantendrá hoy el presidente Alberto Fernández con los gobernadores para definir la distribución de la vacuna Sputnik V, desde la secretaría de Salud municipal están preparando y ajustando los criterios de la vacunación que forman parte de disposiciones y protocolos nacionales que deben sostener las provincias y los municipios. "Festejamos que el horizonte sea cada vez más cercano al comienzo de la vacunación", valoró el secretario de Salud, Leonardo Caruana. "Los criterios, cantidad de dosis en función de la distribución provincial, serán parte de lo que resuelva en las próximas 48 horas, pero nosotros ya estamos trabajando en todos los escenarios posibles", agregó el funcionario municipal. Ayer, el Ministerio de Salud provincial reportó 214 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 59 correspondieron a Rosario y 42 a la ciudad de Santa Fe.

Como adelantó Rosario/12, en principio llegarán a Santa Fe 12 mil dosis y otras tantas complementarias. De ellas, la mitad irán para Rosario, tres mil para Santa Fe, y mil para Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, respectivamente. Accederán inicialmente los servicios de terapia intensiva en todas sus modalidades: médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales. El ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, estimó que las vacunas llegarían a la provincia entre lunes y martes.

A la espera de mayores precisiones respecto a la cantidad de dosis que llegarán en esta primera etapa, que seguramente recibirán hoy sábado los gobernadores en la reunión virtual que mantendrán con el presidente Fernández, en Rosario ya están preparados para comenzar la campaña, mientras aguardan con expectativa la llegada de otras vacunas, trabajando en todos los escenarios posibles.

"No sólo estamos trabajando en esta primera experiencia en un número más limitado de vacunas, si no justamente a partir de la incorporación progresiva de las vacunas poder ir ampliando al resto de los trabajadores esenciales y a la población de riesgo, en la medida que se empiecen a habilitar mayores cantidades y teniendo en cuenta que, por supuesto, también puede haber en los próximos meses incorporación de otras vacunas por lo que han referido las autoridades nacionales", indicó ayer Caruana.

Los primeros centros de vacunación se montarán en los grandes hospitales porque, explicó el secretario de Salud, se encuentran los trabajadores que están en las áreas críticas y laboratorios. "Posteriormente, en la medida que se incorporen otras vacunas, está la posibilidad de los centros de salud porque la Sputnik V tiene una cadena de frío y una logística especial que no se puede descentralizar de la misma forma que las otras vacunas del calendario", apuntó el funcionario municipal.

En el marco de las fiestas de fin de año, las autoridades sanitarias hicieron hincapié en la necesidad de profundizar los cuidados para evitar que se disparen los contagios en esas fechas, pero además apuntaron a mantenerlos en los días previos y posteriores. "Hay que seguir haciéndolo con responsabilidad porque vamos a seguir estando en estos eventos con adultos mayores, con nuestros familiares, esto ayudará a que no haya crecimiento de contagios porque nosotros no estamos sin circulación comunitaria, tenemos un amesetamiento pero no un descenso de casos", señaló Caruana. "Si bien hay una evolución favorable, el evento social y el encuentro familiar sigue siendo un lugar muy importante en la cadena de contagios", agregó.

Por otra parte, trabajadores de Correo comenzaron este jueves a repartir los freezer que contendrán las vacunas Sputnik V en Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución Casilda, Firmat, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Armstrong y Granadero Baigorria. "Desde siempre sostuvimos, la necesidad y la obligación de que el Correo oficial, sea quien debía hacerse cargo de todo lo que el Estado baje en beneficio de la ciudadanía", sostuvo Walter Palombi, titular de Trabajadores de Correo de Rosario.

En el reporte epidemiológico emitido en el feriado de Navidad, el Ministerio de Salud informó 214 nuevos casos de coronavirus, elevando a 170.867 casos desde el inicio de la pandemia. Con los 59 nuevos contagios, Rosario alcanzó 66.376 casos. No se reportaron fallecimientos en la provincia, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 2.768, y la tasa de letalidad es de 1,6%.