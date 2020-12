Jeanine Áñez renunció al partido Demócratas cansada de los "viejos politiqueros"

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, renunció al partido Demócratas denunciando que las prácticas de "viejos politiqueros" truncaron el desarrollo de Beni, departamento del que es oriunda. Con un claro tono proselitista en un video publicado en sus redes sociales, Áñez aseguró que "es hora de buscar un rumbo nuevo y de cambio, pero no un cambio cualquiera sino un cambio serio y con certidumbre". Medios locales informaron que la exsenadora iría en busca de la gobernación de Beni en la elecciones subnacionales del próximo siete de marzo de 2021, a través de la alianza conformada por Unidad Nacional (UN) y Hagámoslo por Beni.

Áñez lamentó que el departamento de Beni haya sido administrado durante décadas por políticos que no buscaban el desarrollo de la región sino construir sus "propias fortunas". "Es necesario un cambio para no seguir el juego de los viejos politiqueros pasándose el poder", insistió la exsenadora y aseguró que durante su mandato no recibió el respaldo de sus jefes de partido.

La renuncia de Áñez a Demócratas se suma a la presentada por el expresidente del Senado y exministro de Economía, Óscar Ortiz, y el exsecretario de la gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña. Ambos denunciaron que su líder y actual gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, había asumido decisiones de caudillo y se sumaron a molestias por un posible respaldo a Luis Fernando Camacho como candidato a gobernador cruceño.

En paralelo, distintos medios bolivianos deslizaron la versión de que Áñez sería candidata a la gobernación de Beni por la alianza Ahora, conformada por Unidad Nacional (UN) y la agrupación Hagámoslo por Beni, según anunció este lunes el dirigente Jorge Ribera. "La cercanía que hubo fue en la campaña de Juntos, siempre hubo una posibilidad. Nosotros levantamos unas encuestas y ella sale bien posicionada en Beni", agregó el representante regional de UN entrevistado por radio Fides.

"Jeanine se decidió a ser candidata hace unos 15 o 20 días, no es que se decidió a último momento", aseguró Ribera aunque aún resta la confirmación de la propia expresidenta de facto. La expresidenta sería inscripta en las próximas horas en el Tribunal Departamental Electoral de Beni. Las elecciones subnacionales en las que los bolivianos elegirán alcaldes y gobernadores están fijadas para el próximo domingo siete de marzo.