Coronavirus: el gobernador de Corrientes se vacunó y volvió a agrandar la interna en Juntos por el Cambio

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, encabezó esta mañana el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la provincia del litoral y se aplicó la primera dosis de la Sputnik-V como "una muestra de que la gente tiene que confiar en la vacuna" y confió en que la polémica sobre aplicarse la vacuna, creada por el instituto ruso Gamaleya, "va a durar poco tiempo porque va a ser realmente efectiva".

De esta manera, Valdes volvió a mostrar las diferencias hacia el interior de la coalición Juntos por el Cambio entre quienes tiene funciones de gobierno y quienes solo cumplen el rol de opositores. Esas diferencias quedaron expuestas durante un encuentro de la plana mayor del espacio, en la que la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, pidió endurecer la posición en contra de la campaña de vacunación y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sugirió solo pedir mayor información del instituto Gamaleya.

"Hay mucha polémica entre vacunarse o no vacunarse, pero el único camino que tenemos para salir adelante es la vacunación", destacó el gobernador correntino, en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que el inicio de la campaña de apliación de las dosis en todos el país --comenzando por el personal de salud-- significa "un gran día para la Argentina, porque es la primera vez que estamos en contraofensiva contra el coranavirus".

El gobernador radical dejó claro que "cada uno tiene su responsabilidad", respecto de la denuncia penal presentada por la referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, por supuesto envenanamiento a la población. "Cada uno tiene su responsabilidad. Yo, por ahora, estoy vivo. No tuve síntomas, no tengo dolor de cabeza... Es como si me hubiese vacunado contra la gripe", ironizó el mandatario tras aplicarse la primera dosis de la Sputnik-V.

Valdes evitó referirse directamente a las diferencias internas en la coalición opositora y optó por marcar la elección que hizo como gobernador: "No politizo, creo que puede haber gente que critique o no, pero hay dos caminos contra el coronavirus: la vacuna y seguir cuidándonos hasta que la campaña de vacunación haya sido masiva".

Además, el mandatario correntino, en diálogo con Radio Con Vos, llamó a "confiar en el Estado, en nuestro sistema de salud y en nuestros científicos". "La vacuna rusa pasó los protocolos de la Anmat, y ahora estamos esperando que lo haga para los mayores de 60 años, aunque en Rusia ya fue autorizada".

"Podremos relajarnos cuando las salas de terapia intensiva estén vacías"

En ese tono, el gobernador se esperanzó con que pronto también lleguen al país las dosis de las vacunas producidas por la asociación británica Aztrazeneca-Oxford y la de los laboratorios norteamericano y alemán Pfizer-Biontech. "Ojalá lleguen pronto para sumarlas a la campaña de vacunación y volver a la normalidad en la Argentina. En el país ya se murieron 45 mil seres humanos y la vacuna es el principio de la respuesta que está dando la humanidad", se esperanzó.

De todas formas, Valdes pidió no relajarse en los cuidados básicos para reducir la cantidad de contagios: "Podremos relajarnos cuando las salas de terapia intensiva estén vacías y no tengamos más muertos. Este es el inicio. Tenemos que actuar con absoluta responsabilidad y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde".