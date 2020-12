Orán: advierten retrocesos en la denuncia contra el concejal Tevez

La jueza de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género, Adriana Maidana Vega, no encontró desobediencia judicial en el despido a la comunicadora Yanela Gutiérrez quien cumplía funciones en el Concejo Deliberante de Orán. La trabajadora denunció al presidente de la institución por acoso sexual.

El abogado Pablo Cardozo quien representa a Gutiérrez, planteó a Salta/12 que la jueza les notificó que para ella el despido "no corresponde o no significa un acto de incumplimiento a la orden judicial" que había dispuesto para que cesen los actos de hostigamiento contra la trabajadora. La magistrada corrió vista a la fiscala Soledad Filtrin para que determine si hubo delito.

La comunicadora realizó en un primer momento una denuncia contra el secretario de Gobierno, Cristian Aimo, por coacción agravada y discriminación racial, y también contra el presidente del Concejo por "conducta omisiva y facilitadora".

Según relató, cuando se encontraba en su trabajo, Aimo estaba reunido con el presidente del Concejo Deliberante y escuchó que se refirió a ella como "esa negrita", "con esa minita quiero hablar". Luego la llamaron y Aimo le reclamó que una noticia que publicó en el portal Noticias al Toque, lo afectó. En la nota la comunicadora informaba que el funcionario estaba siendo investigado por "malversación de fondos". "Me dijo en tono amenazador 'eso que vos pusiste'. Yo simplemente googlé, es información de acceso público. Me dijo que yo me tengo que alinear al pensamiento del Ejecutivo. Ellos no entienden que cuando yo salgo de la institución soy una comunicadora social, no le falté el respeto a la institución para la que trabajo", manifestó a Salta/12 en un primer momento.

El juez Eduardo Carrizo, ordenó el cese de estos actos y se les impuso a ambos funcionarios la obligación de capacitarse en materia de género y violencia contra las mujeres como lo establece la Ley nacional Micaela

Gutiérrez luego realizó la ampliación de la denuncia donde acusó a Tevez de acoso sexual. La comunicadora sostuvo que tanto Aimo como el presidente del Cuerpo Legislativo ya la habían amenazado con dejarla sin trabajo.

"Cuando presenté el escrito de la denuncia hice expresa mención a la cuestión laboral", afirmó Cardozo. Al concretarse el despido, el abogado realizó una denuncia por desobediencia judicial, planteando que representa "un acto de hostigamiento más". "Tevez en su cargo como presidente del Concejo la despide, dice textualmente que no es funcional a lo que él necesita. La jueza no lo ve como acto de hostigamiento. Se corre vista a la fiscala, no toma ninguna determinación", sostuvo el letrado, que además evalúa recusar a la magistrada.

Este martes el Concejo Deliberante de Orán en sesión extraordinaria aprobó la creación de una comisión investigadora. "La comisión no tiene plazo de cuando se van a reunir ni de los resultados. Se armó para aplacar el costo político de sostenerlo a Tevez", sostuvo el abogado, que remarcó que uno de los integrantes de la comisión es el propio acusado.

Tevez pertenece al sector político del intendente Pablo González. Son 8 los concejales afines al oficialismo en el Concejo, otros 3 concejales son del Partido de la Victoria y uno de la Unión Cívica Radical.

El edil radical Javier Ramirez pidió la destitución de Tevez, que se tratará el miércoles en sesión extraordinaria pero "no le dan los números", dijo el letrado.



Cardozo planteó que el único sueldo que tenía Gutiérrez era el del Concejo donde también contaba con obra social. Dijo que en Orán hay un equipo de trolls operando en las redes sociales, y que se ha desatado una red de intrigas para deslegitimar la palabra de la mujer.

El abogado recordó que el año pasado el concejal Ramón Rodríguez alias "Chulín", fue denunciado por violación a una joven. "Ante el primer intento de destitución, el que lo sostuvo para que no se vaya fue Lucas Tevez", afirmó. El letrado consideró que en Orán hay una "utilización de las mujeres" por parte de estos hombres que ostentan el poder con "un grado de perversión" y que es muestra de una "descomposición social".

Concejal metanense es juzgado por abuso sexual

En Metán se reanudó la audiencia de debate contra el ex concejal de Cambiemos Raúl Ricardo Ledesma, acusado de dos hechos de abuso sexual simple. Durante la primera jornada no declaró y adelantó que declarará en el transcurso del juicio.

Los fiscales penales Gonzalo Gómez Amado y Cecilia Flores Toranzos, representan al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio. Este martes estaba previsto que terminaran las declaraciones testimoniales para dar paso a los alegatos de las partes.



Ledesma está acusado del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente de 16 años, a quien habría intentado besar y tocar sus partes íntimas.

Para el Ministerio Público fue fundamental en el requerimiento a juicio el testimonio de la víctima, sus amigas y otras personas que aportaron datos a la investigación, como así también los informes psicológicos que se realizaron y a través de los cuales se pudo corroborar el delito denunciado.